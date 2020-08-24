Валерий Федорчук: За поражение от Ворсклы футболистов Руха ругать нельзя

Новичок "Руха" Валерий Федорчук прокомментировал болезненное поражение свой команды в матче 1-го тура УПЛ от "Ворсклы" (2:5).

"Это была первая игра для "Руха" в Украинской Премьер-лиге. Все ребята, которые выходили на поле, поняли, что в УПЛ совсем другой уровень футбола, чем в Первой лиге. Сейчас будет небольшая пауза в чемпионате, поэтому нам нужно будет поработать над ошибками. Ребята увидели, что не столь сильной была "Ворскла", а уступили мы в результате индивидуальных ошибок в первом тайме. Все же хочу отметить, что все молодцы, ведь никто не опустил руки. Все увидели, что команда может играть в футбол. Когда выходишь на второй тайм при таком разгромного счета первое, что нужно сделать, это собраться командно и показать свои зубы и характер. При 0:4 уже не за что волноваться. Нужно больше думать об атаке и строго сыграть в обороне. В общем нам это удалось. Если анализировать два тайма, то в первом мы проиграли, а во втором - победили.

Потенциал у команды есть. Тренеры нам укажут на ошибки. Думаю, немного перестроимся и на следующую игру уже выйдем совершенно другими. Для футболиста большую роль играет психология. Должна быть поддержка - как внутри коллектива, так и со стороны тренерского штаба. Ошибки, на которые будет указывать наставник, не нужно воспринимать, как оскорбление. Если ты не ошибаешься, то не прогрессируешь. Должны сделать правильные выводы.

Мы должны выходить на футбольное поле и качественно выполнять свою работу. Все ошибки - через психологию. Матч против "Ворсклы" был в атмосфере напряжения, ведь только недавно завершился напряженный сезон в Первой лиге, а здесь уже исторический матч в УПЛ. Считаю, что за это поражение футболистов ругать нельзя. Мы могли сидеть весь матч в обороне и проиграть - 0:1, или 0:2, но никто не получил бы никакого удовольствия от игры в атаке. Да, конечно были ошибки, но мы их исправим. У нас есть потенциал в атаке. При счете 0:5 мы все равно не сидели на своей половине, а играли на части поля соперника и пытались забить гол. Нам это удалось.

Так случилось, что я попал в историю "Руха", как автор первого гола в УПЛ. Конечно, было бы вдвойне приятно, если бы команда победила. Во время игры об этом я точно не думал. В комментариях люди писали, что я сыграл за все львовские команды в Премьер-лиге. Приятно, что забил за "Рух". Наверное, заслужил это своими действиями. Все же больше на этот забитый мяч заслуживала вся команда.

Следующий поединок у нас против "Шахтера". Все понимают уровень этой команды. Тренерский штаб нам подскажет, как лучше будет сыграть против "горняков", - сказал Федорчук.