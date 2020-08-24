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Заря и Днепр-1 могут уйти в пул телеканалов Футбол

Премьер-лига
(2 голосов)

Клубы уже начали консультации с УПЛ

Заря и Днепр-1 могут уйти в пул телеканалов Футбол
Новина українською

"Заря" и "Днепр-1" пока что не определились с транслятором на нынешний сезон.

В последнее время в СМИ активно муссируется информация о том, что медиагруппа "1+1" решила отказаться от трансляций футбольных матчей и сопутствующего контента.

Именно по этой причине в пул телеканалов "Футбол" ушла черниговская "Десна", которая не смогла договориться со "своим" транслятором.

Также подумывают о том, чтобы уйти на "Футболы" и "Заря" с "Днепром-1". По информации Meta-ratings, оба клуба уже начали консультации с УПЛ по данному вопросу.

Впрочем, пока что клубы продолжают вести переговоры и с "плюсами" – ведь пока что есть время до 12-го сентября, когда УПЛ возобновится после паузы на матчи сборных.

Также пока не ясно, кто ы нынешнем сезоне будет транслировать домашние матчи "Динамо" – по слухам, киевский клуб может подписать контракт с телеканалами "Спорт 1/2".

Напомним, что на этих выходных не выходила в эфир на плюсах и программа "ПроФутбол", которая по официальному заявлению, "ушла в творческий отпуск".

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В статье: Заря (Луганск) ТК Футбол СК Днепр-1 1+1
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
24.08.2020 в 23:55
Да не надо, а то Динама абидиться
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jmen2986 (Kiev)
24.08.2020 в 23:46
Если они уйдут Профутбол точно закроют
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