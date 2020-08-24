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Заря и Днепр-1 могут уйти в пул телеканалов Футбол
Клубы уже начали консультации с УПЛ
"Заря" и "Днепр-1" пока что не определились с транслятором на нынешний сезон.
В последнее время в СМИ активно муссируется информация о том, что медиагруппа "1+1" решила отказаться от трансляций футбольных матчей и сопутствующего контента.
Именно по этой причине в пул телеканалов "Футбол"
Также подумывают о том, чтобы уйти на "Футболы" и "Заря" с "Днепром-1". По информации Meta-ratings, оба клуба уже начали консультации с УПЛ по данному вопросу.
Впрочем, пока что клубы продолжают вести переговоры и с "плюсами" – ведь пока что есть время до 12-го сентября, когда УПЛ возобновится после паузы на матчи сборных.
Также пока не ясно, кто ы нынешнем сезоне будет транслировать домашние матчи "Динамо" – по слухам, киевский клуб может подписать контракт с телеканалами "Спорт 1/2".
Напомним, что на этих выходных