Заря и Днепр-1 могут уйти в пул телеканалов Футбол

"Заря" и "Днепр-1" пока что не определились с транслятором на нынешний сезон.

В последнее время в СМИ активно муссируется информация о том, что медиагруппа "1+1" решила отказаться от трансляций футбольных матчей и сопутствующего контента.

Именно по этой причине в пул телеканалов "Футбол" ушла черниговская "Десна" , которая не смогла договориться со "своим" транслятором.

Также подумывают о том, чтобы уйти на "Футболы" и "Заря" с "Днепром-1". По информации Meta-ratings, оба клуба уже начали консультации с УПЛ по данному вопросу.

Впрочем, пока что клубы продолжают вести переговоры и с "плюсами" – ведь пока что есть время до 12-го сентября, когда УПЛ возобновится после паузы на матчи сборных.

Также пока не ясно, кто ы нынешнем сезоне будет транслировать домашние матчи "Динамо" – по слухам, киевский клуб может подписать контракт с телеканалами "Спорт 1/2".