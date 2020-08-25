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Минай и Ворскла устроят спарринг между собой и с командой свободных агентов

Премьер-лига
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Закарпатье становится центром УПЛ

Минай и Ворскла устроят спарринг между собой и с командой свободных агентов
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Новичок УПЛ "Минай" паузу в чемпионате заполнит в Ужгороде спаррингами со сборной свободных агентов (игроки приедут из-за границы) - 31 августа и полтавской "Ворсклой" 2 сентября, сообщает Meta-ratings.

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"Ворскла" сыграет со сборной свободных агентов 29 августа.

В пределах 2 тура чемпионата УПЛ "Ворскла" 12 сентября дома сыграет с "Ингульцом", а "Минай" в тот же день встретится с "Александрией".

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В статье: Ворскла (Полтава) УПЛ ФК Минай Минай
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Источник:
meta-ratings

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