Минай и Ворскла устроят спарринг между собой и с командой свободных агентов

Новичок УПЛ " Минай " паузу в чемпионате заполнит в Ужгороде спаррингами со сборной свободных агентов (игроки приедут из-за границы) - 31 августа и полтавской "Ворсклой" 2 сентября, сообщает Meta-ratings.

" Ворскла " сыграет со сборной свободных агентов 29 августа.

В пределах 2 тура чемпионата УПЛ "Ворскла" 12 сентября дома сыграет с "Ингульцом", а "Минай" в тот же день встретится с "Александрией".