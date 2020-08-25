Премьер-лига
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Минай и Ворскла устроят спарринг между собой и с командой свободных агентов
Закарпатье становится центром УПЛ
Новичок УПЛ "
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В пределах 2 тура чемпионата УПЛ "Ворскла" 12 сентября дома сыграет с "Ингульцом", а "Минай" в тот же день встретится с "Александрией".
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Источник:meta-ratings
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