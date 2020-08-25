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Андрей Воробей: Всем интересно, как Луческу будет играть против Шахтера

Премьер-лига
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Известный в прошлом бомбардир отдает предпочтение горнякам в Суперкубке

Андрей Воробей: Всем интересно, как Луческу будет играть против Шахтера
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Андрей Воробей оценил шансы "Динамо" и "Шахтера" на победу в матче Суперкубка Украины.

Все начинается с чистого листа и как всегда команды начинают новую гонку с матча Суперкубка. Будет интересная игра, все хотят увидеть обновленное "Динамо" Луческу. Как бы там ни было, "Шахтер" на сегодняшний день считается фаворитом. У "горняков" более сбалансированный состав, которым играют в течение долгого времени, и это очень важно. А киевляне только ищут оптимальное сочетание в становлении командной игры. К тому же игровой тонус "Шахтера" выше, чем у "Динамо", отсюда и кондиции у них лучше.

Сравнивать команды после первого тура нет смысла. На фоне еще не готовых соперников "Колоса" и "Олимпика" качество игры участников Суперкубка будет обманчивым. Да, донетчане легко и с большим отрывом выиграли у киевлян первое место в чемпионате, но это все в прошлом. "Динамо" пригласило серьезного специалиста и хорошего тренера, знающего изнутри все тонкости "Шахтера", который сможет найти их уязвимые места. Донесет до своих игроков, как нужно действовать против соперника, и сможет должным образом настроить своих подопечных.

Другое дело, какие будут у него в обойме футболисты и как они смогут воплотить его идеи на поле. Хочется увидеть ту страсть и бескомпромиссность, которая всегда царила в матчах между командами. Всем интересно увидеть, как "Шахтер" будет играть против Луческу, и как Луческу будет "играть" против "Шахтера". Даже на второй план уходит вопрос как "Динамо" будет выглядеть на фоне серьезного соперника.

При равных шансах, кто-то должен быть победителем. Если взвесить все за и против, предпочтение отдаю "Шахтеру".

Матч за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоится во вторник, 25 августа. Начало игры в 21:00. Напомним, в первом туре нового чемпионата "Шахтер" обыграл "Колос" 3:1, а "Динамо" забило "Олимпику" на один мяч больше – 4:1.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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