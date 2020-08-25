Потенциальный новичок Динамо рассказал о своей позиции на поле

Бразильский полузащитник Клейтон да Силвейра да Силва находится на просмотре в киевском клубе, посетил клубную базу в Вите-Литовской.

Также 24-летний бразилец был свидетелем дебюта Мирчи Луческу в официальном матче "Динамо" - в 1 туре УПЛ с "Олимпиком "(4:1) и сообщил в беседе с ТК Футбол, какие позиции на поле ему комфортно занимать.