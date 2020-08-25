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Потенциальный новичок Динамо рассказал о своей позиции на поле

Премьер-лига
(1 голосов)

Побывал на матче УПЛ

Потенциальный новичок Динамо рассказал о своей позиции на поле
Новина українською

Бразильский полузащитник Клейтон да Силвейра да Силва находится на просмотре в киевском клубе, посетил клубную базу в Вите-Литовской.

Также 24-летний бразилец был свидетелем дебюта Мирчи Луческу в официальном матче "Динамо" - в 1 туре УПЛ с "Олимпиком "(4:1) и сообщил в беседе с ТК Футбол, какие позиции на поле ему комфортно занимать.

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Меня зовут Клейтон. Мое [на футбольном поле] - в атаке. Впереди могу закрыть 4 позиции - центрфорварда, левого и правого вингера, а также второго нападающего.

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В статье: Динамо (Киев) Клейтон да Силва
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Источник:
ТК Футбол

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