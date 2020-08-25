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Минай просматривает трех игроков, подписали экс-защитника Днепр-1 - СМИ
Что касается других - у Кобина определяются
Дебютант УПЛ, клуб "
В тренировочном лагере закарпатцев находится еще 3 потенциальных новобранцев, однако по их будущему в клубе будут определяться позже.
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Во 2 туре УПЛ 12 сентября "Минай" встретится с "Александрией".
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Источник:meta-ratings
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