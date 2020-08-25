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Ударить по скамейке - это нормально! Шевчук увидел, что Луческу нашел подход к игроку с характером

Премьер-лига
(2 голосов)

О драке с капитаном "Анкарагюджю" не упомянул

Ударить по скамейке - это нормально! Шевчук увидел, что Луческу нашел подход к игроку с характером
Новина українською

Бывший футболист, а сегодня тренер и телеэксперт Вячеслав Шевчук поделился своими соображениями с ТК Футбол относительно вингера "Динамо" Жерсона Родригеса.

Родригес - человек с характером. В таких топовых клубах, как "Динамо" или "Шахтер", люди всегда должны быть с характером. Если нет характера - играйте на дне в других клубах! А это - человек с характером.

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Я вспоминаю момент, когда он ударил по скамейке [запасных] - это нормально. Потому что Родригес вышел на этот матч с большой страстью, с большой энергией.

Поэтому, наверное, Луческу знает, как с ним разговаривать.

Напомним, что Жерсон Родригес провел в "Динамо" первую половину прошлого сезона, а затем его контракт был отдан в аренду турецкого "Анкарагюджю". Оттуда люксембургский легионер вернулся в Киев со скандалом.

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В статье: Мирча Луческу Вячеслав Шевчук Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
Великий футбол

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