Ударить по скамейке - это нормально! Шевчук увидел, что Луческу нашел подход к игроку с характером

Бывший футболист, а сегодня тренер и телеэксперт Вячеслав Шевчук поделился своими соображениями с ТК Футбол относительно вингера " Динамо " Жерсона Родригеса.

Родригес - человек с характером. В таких топовых клубах, как "Динамо" или "Шахтер", люди всегда должны быть с характером. Если нет характера - играйте на дне в других клубах! А это - человек с характером.

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Я вспоминаю момент, когда он ударил по скамейке [запасных] - это нормально. Потому что Родригес вышел на этот матч с большой страстью, с большой энергией. Поэтому, наверное, Луческу знает, как с ним разговаривать.

Напомним, что Жерсон Родригес провел в "Динамо" первую половину прошлого сезона, а затем его контракт был отдан в аренду турецкого "Анкарагюджю". Оттуда люксембургский легионер вернулся в Киев со скандалом.