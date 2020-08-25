Игрок Колоса может уйти в аренду в команду из Житомира

Центральный полузащитник " Колоса " 23-летний Алексей Лобов может отправиться в аренду к новичку Первой лиги - житомирскому "Полесью", сообщает Sport Arena.

Речь идет о полугодовом сроке арендного соглашения.

В августе игрок, который с 2017 года выступал за "Авангард", стал свободным агентом, его контракт с краматорчанами закончился. Алексей подписал соглашение с "Колосом".

За "Авангард" в прошлом сезоне Алексей провел 18 матчей, забил 5 голов.