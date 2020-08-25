Премьер-лига
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Игрок Колоса может уйти в аренду в команду из Житомира
Возвращение в Первую лигу
Центральный полузащитник "
Речь идет о полугодовом сроке арендного соглашения.
В августе игрок, который с 2017 года выступал за "Авангард", стал свободным агентом, его контракт с краматорчанами закончился. Алексей подписал соглашение с "Колосом".
За "Авангард" в прошлом сезоне Алексей провел 18 матчей, забил 5 голов.
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Источник:sport arena
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