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Двое игроков Динамо вернулись в расположение команды
После COVID-19
Игроки "
Накануне в них был обнаружен коронавирус, оба находились на самоизоляции.
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А накануне оба игроки сдали отрицательные тесты на COVID-19.
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Источник:Динамоманія
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