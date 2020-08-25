Двое игроков Динамо вернулись в расположение команды

Игроки " Динамо " нападающий Назарий Русин и фланговый Роман Вантух вернулись к тренировкам с основой.

Накануне в них был обнаружен коронавирус, оба находились на самоизоляции.

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А накануне оба игроки сдали отрицательные тесты на COVID-19.