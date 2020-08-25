  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Двое игроков Динамо вернулись в расположение команды
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Двое игроков Динамо вернулись в расположение команды

Премьер-лига
(1 голосов)

После COVID-19

Двое игроков Динамо вернулись в расположение команды
Новина українською

Игроки "Динамо" нападающий Назарий Русин и фланговый Роман Вантух вернулись к тренировкам с основой.

Накануне в них был обнаружен коронавирус, оба находились на самоизоляции.

Читайте такжеВ стане киевского Динамо обнаружен коронавирус

А накануне оба игроки сдали отрицательные тесты на COVID-19.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Назарий Русин Роман Вантух
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамоманія

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...