Непростые времена Зари, не показательное Динамо. Эксперты о первом туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Ильичевца" Александр Севидов вместе с экс-арбитром ФИФА Сергеем Шебеком разбирают матчи первого тура Чемпионата Украины сезона 2020/21.

"Олимпик" - "Динамо" 1:4

Александр Севидов: "Динамо" уверенно выиграло, показав свою силу и слабость оппонента. Номинальные гости понравились желанием проявить себя, которое иногда перехлестывало и переходило в волнение. Особенно эмоции мешали Супряге и Тымчику, что приводило к ошибкам. Несмотря на победу, вряд ли Луческу будет доволен, так как игроки действовали с большим браком, не было быстрого перехода в атаку, то, что он любил в "Шахтере", а нынче наверняка пытается привить "Динамо". Киевляне порой долго катали мяч по полю.

Понравился вышедший на замену Родригес, который умело брал игру на себя и участвовал в двух забитых мячах. В первом случае выдал классный разрезающий пасс в штрафную площадь на ход партнеру, а во втором за счет индивидуальных действий на пятачке обыграл защитника, выдав голевую передачу на Цыганкова. Не зря Луческу возвратил его из аренды, видимо в дальнейшем рассчитывая на него.

Легкие три очка досталась динамовцам за счет того, что "Олимпик" выглядел очень слабой командной, еще не готовой к чемпионату. Из 90 минут матча они в среднем играли 10 минут. В это время "олимпийцы" пытались контролировали мяч, и перехватить инициативу у киевлян. Забитый "Олимпиком" мяч можно считать чистой случайностью. В дальнейшем донетчане имели жалкий вид, не зная, как играть, и что делать на поле. Разница в классе, в индивидуальном и командном мастерстве между соперниками была огромной. Хотя до игры из лагеря "олимпийцев" звучали пафосные заявления, что динамовцам не будет просто, но, оказалось все до банального наоборот.

Заслуженная победа "Динамо" над безвольным соперником. Успех "Динамо", повторюсь, на фоне такой команды нужно воспринимать спокойно. А уровень и готовность киевлян можно будет посмотреть в Суперкубке против "Шахтера".

"Шахтер" - "Колос" 3:1

Александр Севидов: Нужно отметить, что "Колос" начал очень активно, создав голевой момент, но потом до конца матча команда полностью "сдулась". "Шахтер" очень тяжело входил в игру, с грузом негативных эмоций от полуфинала ЛЕ. Грустный "Шахтер" играл на фоне разбалансированного "Колоса". Видимо Костышин подводит команду к еврокубкам, и хочет, чтобы пик формы вышел именно на тот период. Но в этом матче они выглядели очень слабыми, безвольными, и самое главное - пропал их бойцовский характер, который был визитной карточкой в прошлом чемпионате.

Почти всю игру можно было наблюдать картину: "Колос" стоит, а "Шахтер" полупешком передвигается. Лидеры Марлос и Тайсон не показали игры, которая зажигала бы и вела команду вперед. Чувствовалась их внутренняя опустошенность, что передавалось команде. Тем не менее, даже в такой ситуации класс "горняков" оказался выше, аутсайдер не попытался оказать никакого сопротивления. "Колос" немного оживился при счете 3:0, когда фактически "Шахтер" остановился.

Стоит отметить фантастическую игру вратаря коваливцев Волынца, парировавшего два пенальти, кроме этого он не раз выручал команду. Заслуженная, но очень грустная победа донетчан.

"Десна" - "Заря" 3:1

Александр Севидов: Команды провели два разных тайма. Если в первом доминировали гости, то во втором преимущество полностью было на стороне хозяев. Поединок был похож на окончание прошлого чемпионата. Команды как будто равные, а "Заря" опять владела небольшим преимуществом, пыталась создавать моменты, но ….

Уход основных игроков, особенно в линии обороны, не мог не сказаться на игре. Плюс на 35-й минуте получил травму Абу Ханна и команда осталась обескровленной в защите. А новичок Поддубный не смог сбалансировать оборону. За счет активности атаки луганчане забили гол и сумели выстоять в первой половине, поэтому результат 1:0 выглядел логичным. А вот во втором тайме обозначилась главная проблема подопечных Скрыпника – разбалансированность игроков в плане физической подготовки, что во многом и стало ключевым фактором их поражения. Сюда можно добавить передряги с уходом и приходом главного тренера, а это сказалось на психологическом состоянии футболистов. Все эти около футбольные моменты не пошли на пользу лаганчанам. Видно было, что нет той страсти в игре, которую мы наблюдали в прошедшем чемпионате. Команда провалила второй тайм, ее просто не хватило физически.

"Десна" за счет удачной замены Будковского начала играть в два нападающих, увидев слабину в обороне "Зари". Хозяева были лучше готовы, мобильнее, забили три мяча, а могли и больше. Луганчане не успевали за перемещением соперника, что мы и увидели, когда им забивали третий гол.

Нужно отметить, что "Заря" на данный момент не готова бороться с такой командой как "Десна". Заслуженная победа "северян", а поражение "Зари" показало, что их ждут непростые времена. Межсезонье было коротким, но мы увидели две разные команды: одну в том сезоне, и совсем другую в стартовавшем.

"Александрия" - "Мариуполь" 4:1

Александр Севидов: По анонсам с приходом нового главного тренера ожидалось увидеть в игре команды что-то необычное. Но дебют Остапа Маркевича получился "оглушительным", и ничего необычного мы не увидели. Никакой разницы между тем "Мариуполем" и теперешним нет. Все тот же "long ball", только тогда был Яворский, который делал это идеально, а здесь такой квалификации игроков нет. Кроме Мишнева выделить некого. Разве что можно добавить Топалова и Кащука. Пока в начале матча "Александрия" раскачивалась, мариупольцы на 10-15 минут завладели преимуществом, создали голевой момент, но затем хозяева взяли под контроль ход игры и диктовали свои условия вплоть до финального свистка.

Конечно, можно сделать оговорку, что у "Мариуполя" много новых футболистов, создается другая команда, но результат никто не отменял. На сегодняшний день азовцы не в состоянии на равных противостоять "Александрии". Учитывая, что "Мариуполь" весь первый круг будет играть на выездах, колеся по всей Украине, да и еще с такой игрой, их анонс на место в еврокубках выглядит туманно. Вполне заслуженная победа александрийцев.

"Ингулец" - "Днепр-1" 1:1

Александр Севидов: Днепряне позиционируют себя командой, претендующей на место в еврокубках. Но первая же игра показала, что мечтать никогда не поздно. В составе есть неплохие футболисты, правда нет рисунка игра, стараются контролировать мяч, пытаются играть в пас, но моменты создаются очень тяжело, а если они есть, реализация на низком уровне.

"Днепр-1" имел преимущество, во втором тайме переиграл соперника. Был временной отрезок, где в течение двух минут сотворили три голевых момента, правда, мастерство оказалось не на высшем уровне. Чтобы вскрывать насыщенную оборону "Ингульца", нужно иметь либо хорошо поставленную игру, либо сильных индивидуальных футболистов. Да, днепряне выглядели лучше новичка Премьер-лиги, но этого оказалось мало.

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Для подопечных Лавриненко ничья в дебютном матче сродни победе, приобрели золотое очко, и этот результат в психологическом плане может помочь команде в дальнейшем нелегком пути. Они показали себя как боевая единица, играющая от обороны, и это понятно. "Днепр-1" облегчил им задачу, играя в среднем темпе, к которому петровцы легко приспособились, им было это выгодно. Днепрянам, чтобы побеждать, нужно было увеличивать скорости, ибо в таком легком вальсе никого не обыграешь. Да, они были ближе к победе, но на нее так и не наиграли. "Ингулец" - молодцы, отстояли, можно сказать, заслуженно выстрадали ничью. К тому же дебютанту не раз улыбалась удача в течение игры.

"Ворскла" - "Рух" 5:2

Сергей Шебек: Многие специалисты восхищались, какой классный уровень команд в Первой лиги и необычайная интрига шла до последнего тура. "Минай" с невыразительной игрой занял первое место, "Рух" финишировал за ним. Но это можно оценить, как лучшие среди слабых. И слабость "Руха" мы могли увидеть в матче против "Ворсклы", которая еще в первом тайме отгрузила в их ворота четыре мяча. Фактически после первой 45-минутки игра была сделана.

Полтавчане все что создали, то и реализовали, показав высокую эффективность. Подопечные Максимова старались играть в вертикальный футбол, с проникающими продольными передачами на ход партнерам за спины обороняющимся. И это принесло успех. Хозяева были сильнее во всех компонентах, плюс огромное желание победить принесло свои плоды. И лишь когда счет стал 5:0, "Ворскла" позволила себе немного сбросить обороты, разрешив тем самым гостям забить первые голы в элите. Уверенная победа полтавчан над пока еще слабым соперником, которому нужно находить качественных игроков в надежде зацепиться за место в вышке.