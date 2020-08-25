Сергей Коновалов: Луческу придется поломать голову, как решить проблему в защите

Бывший игрок "Динамо" и бороной Украины Сергей Коновалов поделился мнением о предстоящем матче Суперкубка между "Шахтером" и "Динамо".

"Матч за Суперкубок несет свою особую интригу. Противостояния между "Динамо" и "Шахтером", будь то матч чемпионата, Кубка или Суперкубка, всегда были принципиальными, ведь решается вопрос - кто же из них сильнее. Сейчас с приходом в "Динамо" такой величины как Мирча Луческу, который тренировал "Шахтер" 12 лет, поединок вызывает особый ажиотаж. Для любого тренера любой матч принципиален, а для Мирчи против бывшего клуба - это нечто.

Кто в каких кондициях и готовности подходит к матчу, покажет сама игра. У "Шахтера", и это было видно в матче против "Колоса", наблюдался эмоциональный спад. Команда после поражения в полуфинале Лиги Европы вышла на поле "Олимпийского" не совсем мотивированной, ощущалась опустошенность в действиях футболистов. Но против динамовцев мы увидим другую команду.

"Динамо" обыграло "Олимпик", но донеччане на данный момент не могут противостоять киевлянам, поэтому для бело-синих получилась несложный матч. А вот как они построят свою игру против "Шахтера", будет интересно. Сейчас "бело-синие" имеют кадровые потери в защите. И если в матче 1-го тура это прошло безболезненно, то, зная какая мощная группа атаки у "Шахтера", это может сыграть для них отрицательно. Над этим наставнику "Динамо" придется тщательно подумать.

Победа в Суперкубке даст хороший психологический плацдарм и вдохновение для киевлян, что можно в этом сезоне играть на равных с оппонентом. Есть хороший оптимизм, что наконец-то "Динамо" закроет самую слабую точку в игре команды – линию нападения. Ведь последние два года команда фактически не имела хороших нападающих. Луческу рассчитывает на молодого, и как он считает талантливого Супрягу. Пригласили опытного Кравца. Будет здоровая конкуренция, чего не хватало в последнее время. Как раз в матче Суперкубка можно будет оценить, кто чего стоит, и на кого в дальнейшем может рассчитывать главный тренер.

Шансы команд на победу равны. Но главная интрига – как скажется присутствие Луческу на скамейке запасных не "Шахтера", а "Динамо".