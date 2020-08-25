Динамо заявило Артема Кравца в УПЛ

Киевское " Динамо " внесло в заявку на сезон нападающего Артема Кравца. Соответствующая информация уже появилась на сайте Украинской Премьер-Лиги.

31-летний игрок будет выступать под номером 21.

В клубе отмечают, что игрок сможет принять участие в сегодняшнем поединке за Суперкубок Украины с донецким "Шахтером" (начало матча в 21:00).

Напомним, что до сих пор Артем выступал за турецкий "Кайсериспор". А 20 августа вернулся в "Динамо", за которое уже выступал в 2004-2017 годах.