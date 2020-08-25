Болбат: Несмотря на отрыв, чемпионство в прошлом сезоне далось Шахтеру нелегко

Фланговый игрок " Шахтера " Сергей Болбат поделился мыслями относительно прошедшего сезона УПЛ.

- Сергей, "Шахтер" досрочно и уверенно выиграл УПЛ. Легкой или, наоборот, сложной была борьба за первое место пьедестала?

- У многих может возникнуть впечатление, что нам это чемпионство далось легко. На самом деле, это совсем не так. Об этом уже неоднократно говори Луиш Каштру, что победу в чемпионате нам никто не дарил.

Мы выполнили огромный объем работы. Был момент, когда отрыв от второго места был еще не таким большим и у нас были сложные лобовые матчи, победы в которых потом и решили судьбу чемпионата. Поверьте, было нелегко. Много сил и нервов отдали для этой победы и обо всем этом не нужно забывать.

После такой турнирной борьбы мы обычно рады, что досрочно стали чемпионами с солидным отрывом.

- Концовка чемпионата загнала все команды в жесткие рамки. После двухмесячной паузы коллективам пришлось заново налаживать игровые связи, как в чемпионате, так и в еврокубках. Насколько необычным был такой график?

- Сначала, конечно, было непривычно. Но все мы профессионалы и довольно быстро адаптировалась к такому ритму. Все были в равных условиях, не только у нас в чемпионате, но и во всем мире. Поэтому играли и делали свои планы исходя из сложившейся ситуации.

- Насколько непривычно было играть без зрителей?

- Поединки без зрителей теряют свой вкус. Нет той по-настоящему футбольной атмосферы на поле. Играть с болельщиками и без - это совершенно разные игры. Поэтому хотелось бы, чтобы как можно скорее ситуация стабилизировалась и зрители вернулись на стадионы. Для нас это очень важно, ведь мы играем именно для них.