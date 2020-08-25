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Динамо представило резервный комплект формы на сезон. В новаторских расцветках

Премьер-лига
(2 голосов)

Но выглядит интересно

Динамо представило резервный комплект формы на сезон. В новаторских расцветках
Новина українською

Киевское "Динамо" представило 3-й (резервный) комплект формы на нынешний сезон.

Форма выполнена в интересных как для киевского клуба расцветках, которые можно оценить как цвета темной морской волны с бирюзовыми оттенками.

Дизайнеры New Balance были "вдохновлены лучами чистой энергии, которые разрезают ночь", - заявил клуб.

Напомним, что первые два комплекта формы киевлян на нынешний сезон выполнены в традиционных бело-синих цветах.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (11)
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simargl (Чернигов)
25.08.2020 в 18:00
Как по мне этот вариант лучший из трех. Предположу от него отталкивались делая синий комплект. Белый загадка... почему он совсем другой , могли же сделать и его в этом стиле...
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+1
0
ysebe1970 (Бровары)
25.08.2020 в 17:39
Просто футболки.. Не дешевые... Кросовки давно покупаю этой фирмы еще с 1988 года вьетнамские.. Дешево и надежно..
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0
0
ФутбольнийГеній (Рівне)
25.08.2020 в 17:37
У Попова встав?
Ответить
0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
25.08.2020 в 17:53
Завидуй мовчки
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
25.08.2020 в 17:22
Так себе. Желтый комплект был бы символичнее. А то стиль 00-х.
Ответить
0
-2
FC Energy (Новая Каховка)
25.08.2020 в 17:16
Почему не использовали жёлтый?
Ответить
0
-1
Onside (Чернігів)
25.08.2020 в 17:02
Перший комплект (недотельняшки) це хто зна що, а от 2 інші відмінні. ДК варто на ей сезон поміняти 1й і 3й комплект місцями.
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+4
0
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DynamoKiyv (Київ)
25.08.2020 в 17:50
Дивує те що, смужки на 1-му комплекті не такі цікаві, як на 2-му і 3-му
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+1
0
Просто football фан (Рівне)
25.08.2020 в 16:47
Крутий комплект. Менеджмент здивував. Стильно, в традиціях багатих клубів, які на формі, в тому числі, заробляють кеш.Таку футболочку і собі прикупив би.Нехай для киян, стане щасливим комплектом, особливо в ЛЧ.
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+5
-2
Просто football фан (Рівне)
25.08.2020 в 16:50
Одне дивує, що в ДК вже скільки років немає нормального титульного спонсора. Невже нікому це не цікаво.?
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0
-2
Onside (Чернігів)
25.08.2020 в 17:01
Уяви що спонсор купує не місце під лейбу, а Циганкова, і усе саме стане на місце ;)
0
0


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