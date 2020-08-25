Премьер-лига
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Динамо представило резервный комплект формы на сезон. В новаторских расцветках
Но выглядит интересно
Киевское "
Форма выполнена в интересных как для киевского клуба расцветках, которые можно оценить как цвета темной морской волны с бирюзовыми оттенками.
Дизайнеры New Balance были "вдохновлены лучами чистой энергии, которые разрезают ночь", - заявил клуб.
Напомним, что первые два комплекта формы киевлян на нынешний сезон выполнены в традиционных бело-синих цветах.
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Комментарии (11)
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simargl (Чернигов)
25.08.2020 в 18:00
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ysebe1970 (Бровары)
25.08.2020 в 17:39
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ФутбольнийГеній (Рівне)
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DynamoKiyv (Київ)
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Dimka26 (Чернигов)
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FC Energy (Новая Каховка)
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Onside (Чернігів)
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DynamoKiyv (Київ)
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Просто football фан (Рівне)
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Onside (Чернігів)
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