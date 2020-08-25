СМИ: Галатасарай согласился отпустить Маркао в киевское Динамо

Турецкий "Галатасарай" согласился отпустить своего бразильского центрбека Маркао в киевское " Динамо ".

Как сообщает турецкое издание Fotospor, "Галатасарай" готов принять предложение киевлян по игроку, и что никаких препятствий для этого перехода больше не осталось.

Источник отмечает, что "Динамо" было основным претендентом на бразильца, а сам футболист также согласен на переезд в Украину.

Напомним, что информация об интересе "Динамо" к Маркао появилась после того, как киевлян возглавил Мирча Луческу, однако ряд источников, блихких к киевскому клубу, опровергал эту информацию.

Отметим, чтов прошлом сезоне 24-летний Маркао сыграл в 39 поединках "Галатасарая", результативными действиями не отличался, но заработал 15 желтых карточек и одно удаление.

В Турции он с 2019 года, до этого был в португальских "Риу Аве" и "Шавише", а раньше играл в "Гояненсе", "Атлетико Паранаэнсе".