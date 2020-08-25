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СМИ: Галатасарай согласился отпустить Маркао в киевское Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Для перехода бразильского центрбека больше нет препятствий

СМИ: Галатасарай согласился отпустить Маркао в киевское Динамо
Новина українською

Турецкий "Галатасарай" согласился отпустить своего бразильского центрбека Маркао в киевское "Динамо".

Как сообщает турецкое издание Fotospor, "Галатасарай" готов принять предложение киевлян по игроку, и что никаких препятствий для этого перехода больше не осталось.

Источник отмечает, что "Динамо" было основным претендентом на бразильца, а сам футболист также согласен на переезд в Украину.

Напомним, что информация об интересе "Динамо" к Маркао появилась после того, как киевлян возглавил Мирча Луческу, однако ряд источников, блихких к киевскому клубу, опровергал эту информацию.

Отметим, чтов прошлом сезоне 24-летний Маркао сыграл в 39 поединках "Галатасарая", результативными действиями не отличался, но заработал 15 желтых карточек и одно удаление.

В Турции он с 2019 года, до этого был в португальских "Риу Аве" и "Шавише", а раньше играл в "Гояненсе", "Атлетико Паранаэнсе".

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В статье: Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул) Маркао
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Комментарии (8)
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tolina-ystas (Краматорск)
25.08.2020 в 19:53
Судя по количеству карточек то сейчас как раз такого в Динамо не хватает.
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+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
25.08.2020 в 19:17
Не розумію, своїх центрбеків море, ще бразила не вистачає. А принципи Луческу- нападаючі бразили -оборона українці?
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+2
0
Пришта Литин (Киев)
25.08.2020 в 18:55
Удачи парню в Киеве.
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+1
-1
Stihl Kindermann (Gonduras)
25.08.2020 в 18:48
Подумал почему бы и нет,тем более в Динамо тренер который заигрывал не одну пачку бразильцев и что потом можно будет уйти в топ клуб(если конечно всё получиться у Мирчи Михайловича)
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+1
-1
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simargl (Чернигов)
25.08.2020 в 18:46
Не забивал, не отмечался ,но карточки получает регулярно))). Гармаш номер два ..., но бразила.
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+4
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
25.08.2020 в 19:57
Гармашиньо)
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0
0
Kadbert (Energodar)
25.08.2020 в 18:38
ну это не Роберто Карлос а другие бразилы в защиту не нужны))
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+2
-3
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Инспектор ( )
25.08.2020 в 18:38
Даром или скоки?
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+1
-1


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