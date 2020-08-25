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Шахтер компенсирует владельцам абонементов средства за непосещенные матчи прошлого сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Из-за пандемии COVID-19 часть матчей проходила без зрителей

Шахтер компенсирует владельцам абонементов средства за непосещенные матчи прошлого сезона
Новина українською

Донецкий "Шахтер" заявил о том, что болельщикам, которые приобрели абонементы на прошлый сезон, компенсирует средства за непосещенные по абонементам матчи.

В связи с пандемией COVID-19 клубу не удалось завершить сезон с болельщиками на трибунах. Поэтому все владельцы абонементов могут получить компенсацию за матчи, которые они не смогли посетить из-за ограничений.

Чтобы вернуть абонемент и получить компенсацию, необходимо с 25 августа по 30 сентября (за исключением воскресенья – выходной день) обратиться в кассы ОСК "Металлист" в Харькове с 10:00 до 19:00. При себе нужно иметь паспорт и абонемент.

Также сообщается, что информация о билетах и абонементах на сезон-2020/21 будет опубликована, когда эпидемиологические условия позволят болельщикам находиться на трибунах.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
25.08.2020 в 19:55
Хороший пример для остальных клубов. Пусть не деньгами но какими-нибудь скидками в перспективе на билеты или атрибутику стоит поддержать и самых преданных поклонников...
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.08.2020 в 19:03
А за прокротівське суддівство буде компенсація?
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0
-3
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simargl (Чернигов)
25.08.2020 в 19:12
А у тебя есть абонемент на судейство ? Абдула , ты ))??
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+2
0
oleg.m.3972 (Харьков)
25.08.2020 в 19:19
Это ты про тот пенальти, который Динамо пробивало за игру в штрафной головой ? Ты уверен, что этот пенальти кроты проспонсировали ?
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+2
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
25.08.2020 в 19:54
Джан,а в твоём слабоумии тоже Шахтёр виноват?
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0
0


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