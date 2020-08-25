Шахтер компенсирует владельцам абонементов средства за непосещенные матчи прошлого сезона

Донецкий " Шахтер " заявил о том, что болельщикам, которые приобрели абонементы на прошлый сезон, компенсирует средства за непосещенные по абонементам матчи.

В связи с пандемией COVID-19 клубу не удалось завершить сезон с болельщиками на трибунах. Поэтому все владельцы абонементов могут получить компенсацию за матчи, которые они не смогли посетить из-за ограничений.

Чтобы вернуть абонемент и получить компенсацию, необходимо с 25 августа по 30 сентября (за исключением воскресенья – выходной день) обратиться в кассы ОСК "Металлист" в Харькове с 10:00 до 19:00. При себе нужно иметь паспорт и абонемент.

Также сообщается, что информация о билетах и абонементах на сезон-2020/21 будет опубликована, когда эпидемиологические условия позволят болельщикам находиться на трибунах.