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Шахтер компенсирует владельцам абонементов средства за непосещенные матчи прошлого сезона
Из-за пандемии COVID-19 часть матчей проходила без зрителей
Донецкий "
В связи с пандемией COVID-19 клубу не удалось завершить сезон с болельщиками на трибунах. Поэтому все владельцы абонементов могут получить компенсацию за матчи, которые они не смогли посетить из-за ограничений.
Чтобы вернуть абонемент и получить компенсацию, необходимо с 25 августа по 30 сентября (за исключением воскресенья – выходной день) обратиться в кассы ОСК "Металлист" в Харькове с 10:00 до 19:00. При себе нужно иметь паспорт и абонемент.
Также сообщается, что информация о билетах и абонементах на сезон-2020/21 будет опубликована, когда эпидемиологические условия позволят болельщикам находиться на трибунах.