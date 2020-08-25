  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Итальянский журналист назвал зарплату Матвиенко в Шахтере
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Итальянский журналист назвал зарплату Матвиенко в Шахтере

Премьер-лига
(3 голосов)

В свете возможного перехода в Наполи

Итальянский журналист назвал зарплату Матвиенко в Шахтере
Новина українською

В последнее пару недель как украинские, так и итальянские СМИ начали активно обговаривать возможный переход центрбека "Шахтера" Николая Матвиенко в "Наполи".

Обсудил эту тему и итальянский журналист Чиро Венерато, который в своей стране считается авторитетным специалистом по трансферному рынку.

"О заинтересованности "Наполи" в Матвиенко я говорил еще 12 августа – о нем еще только начали говорить, но тогда были определенные трудности, ведь у Матвиенко нет паспорта ЕС.

Но если Габриэл (защитник "Лилля", которого также сватают в "Наполи") выберет лондонский "Арсенал", одна позиция для игрока, который не является гражданином ЕС, будет у "Наполи" свободна.

В любом случае, трансфер не будет легким, ведь "Шахтер" не будет за просто так отдавать своих игроков. К тому же, Матвиенко зарабатывает в "Шахтере" 2 миллиона евро в год, и хотел бы зарабатывать столько же и в более конкурентной лиге, в том числе и в "Наполи", - заявил Венерато.

Напомним, что по информации СМИ, "Шахтер" хочет получить от "Наполи" за Матвиенко 15 млн евро и 10% от последующей перепродажи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Наполи (Неаполь) Николай Матвиенко
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
areanapoli

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
25.08.2020 в 20:53
Удивлен. Понял бы.если бы столько Стёпа получал. Но чтобы этот....
Ответить
+1
0
avatar
Инспектор ( )
25.08.2020 в 20:48
А что, два миллиона для Наполи неподъемно?
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
25.08.2020 в 20:52
Платить такие деньги слабому игроку? Это же не Кулибали.
Ответить
+1
0
avatar
Инспектор ( )
25.08.2020 в 20:48
А что, два миллиона для Наполи неподъемно?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...