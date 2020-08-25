Итальянский журналист назвал зарплату Матвиенко в Шахтере

В последнее пару недель как украинские, так и итальянские СМИ начали активно обговаривать возможный переход центрбека " Шахтера " Николая Матвиенко в "Наполи".

Обсудил эту тему и итальянский журналист Чиро Венерато, который в своей стране считается авторитетным специалистом по трансферному рынку.

"О заинтересованности "Наполи" в Матвиенко я говорил еще 12 августа – о нем еще только начали говорить, но тогда были определенные трудности, ведь у Матвиенко нет паспорта ЕС.

Но если Габриэл (защитник "Лилля", которого также сватают в "Наполи") выберет лондонский "Арсенал", одна позиция для игрока, который не является гражданином ЕС, будет у "Наполи" свободна.

В любом случае, трансфер не будет легким, ведь "Шахтер" не будет за просто так отдавать своих игроков. К тому же, Матвиенко зарабатывает в "Шахтере" 2 миллиона евро в год, и хотел бы зарабатывать столько же и в более конкурентной лиге, в том числе и в "Наполи", - заявил Венерато.