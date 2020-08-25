Про малышку-скаута, квадратные мячи и песок из бутс. Хит-парад УПЛ: 1-й тур

В стартовом туре сезона-2020/21 было много борьбы, напряжения и бивших ключом эмоций. Разумеется, не обошлось и без комментариев футбольных людей - как со стороны самих участников, так и экспертов. Наиболее интересные высказывания были собраны для специального хит-парада UA-Футбол.

1. Вячеслав ШЕВЧУК, эксперт канала "Футбол"

ИНГУЛЕЦ - ДНЕПР-1 - 1:1

(О девушке с собачкой, сидевшей на трибуне)

"Это был скаут?". (А затем резюмировал) "Малышечка выбирала игрока".

2. Юрий МАКСИМОВ, главный тренер "Ворсклы"

ВОРСКЛА - РУХ - 5:2

"Приезжают иностранцы, думая, что здесь квадратными мячами играют. А потом за голову хватаются: оказывается, люди в футбол умеют здесь играть".

3. Руслан КОСТЫШИН, главный тренер "Колоса"

ШАХТЕР - КОЛОС - 3:1

(О подготовке к сезону своих подопечных и одной из причин проигрыша)

"Еще день назад они в песке бегали. Из бутс или кроссовок песок сыпется, а мы уже играем против "Шахтера". Мы выбрали такой режим подготовки, поэтому по-другому они не могут выглядеть. Это как замедленное кино".

4. Лучано ЛУЧИ, глава Комитета арбитров УАФ

ОЛИМПИК - ДИНАМО - 1:4

"Судейство в матче "Олимпик" - "Динамо" - это катастрофа. На мой взгляд, в нем не хватает пять желтых карточек".

5. Александр РЯБОКОНЬ, главный тренер "Десны"

ДЕСНА - ЗАРЯ - 3:1

"Можно сказать, что в первом тайме была шахматная осторожная игра".

6. Валерий ФЕДОРЧУК, полузащитник "Руха"

ВОРСКЛА - РУХ - 5:2

"В комментариях люди писали, что я сыграл за все львовские команды в Премьер-лиге. Приятно, что забил за "Рух".

7. Мирон МАРКЕВИЧ, глава Комитета сборных УАФ

ОЛИМПИК - ДИНАМО - 1:4

"Динамо" удивит меня, если пройдет в групповой этап Лиги чемпионов. Как они сыграли с "Олимпиком" - то уже такое..."

8. Алан ПАТРИК, полузащитник "Шахтера"

ШАХТЕР - КОЛОС - 3:1

(Об адресате второго гола, после которого футболист изобразил перед телекамерой виртуальное сердечко)

"Второй гол для моей жены и моих детей, которые, конечно же, смотрели матч. Мое сердечко было для них".

9. Юрий МАКСИМОВ, главный тренер "Ворсклы"

ВОРСКЛА - РУХ - 5:2

"Видно, что тяжело нам будет одиннадцатью футболистами вытаскивать чемпионат".

10. Александр КАРАВАЕВ, защитник "Динамо"

ОЛИМПИК - ДИНАМО - 1:4

(О главном тренере "Динамо" Мирче Луческу)

"Луческу говорит: "Я не кричу, чтобы сделать вам плохо или унизить вас. Кричу, требуя чтобы вы развивались и росли". Именно поэтому он и подсказывает. У него столько энергии - наверное, как у всей команды".