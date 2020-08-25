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Про малышку-скаута, квадратные мячи и песок из бутс. Хит-парад УПЛ: 1-й тур
В стартовом туре
1. Вячеслав ШЕВЧУК, эксперт канала "Футбол"
ИНГУЛЕЦ - ДНЕПР-1 - 1:1
(О девушке с собачкой, сидевшей на трибуне)
"Это был скаут?". (А затем резюмировал) "Малышечка выбирала игрока".
2. Юрий МАКСИМОВ, главный тренер "Ворсклы"
ВОРСКЛА - РУХ - 5:2
"Приезжают иностранцы, думая, что здесь квадратными мячами играют. А потом за голову хватаются: оказывается, люди в футбол умеют здесь играть".
3. Руслан КОСТЫШИН, главный тренер "Колоса"
ШАХТЕР - КОЛОС - 3:1
(О подготовке к сезону своих подопечных и одной из причин проигрыша)
"Еще день назад они в песке бегали. Из бутс или кроссовок песок сыпется, а мы уже играем против "Шахтера". Мы выбрали такой режим подготовки, поэтому по-другому они не могут выглядеть. Это как замедленное кино".
4. Лучано ЛУЧИ, глава Комитета арбитров УАФ
ОЛИМПИК - ДИНАМО - 1:4
"Судейство в матче "Олимпик" - "Динамо" - это катастрофа. На мой взгляд, в нем не хватает пять желтых карточек".
5. Александр РЯБОКОНЬ, главный тренер "Десны"
ДЕСНА - ЗАРЯ - 3:1
"Можно сказать, что в первом тайме была шахматная осторожная игра".
6. Валерий ФЕДОРЧУК, полузащитник "Руха"
ВОРСКЛА - РУХ - 5:2
"В комментариях люди писали, что я сыграл за все львовские команды в Премьер-лиге. Приятно, что забил за "Рух".
7. Мирон МАРКЕВИЧ, глава Комитета сборных УАФ
ОЛИМПИК - ДИНАМО - 1:4
"Динамо" удивит меня, если пройдет в групповой этап Лиги чемпионов. Как они сыграли с "Олимпиком" - то уже такое..."
8. Алан ПАТРИК, полузащитник "Шахтера"
ШАХТЕР - КОЛОС - 3:1
(Об адресате второго гола, после которого футболист изобразил перед телекамерой виртуальное сердечко)
"Второй гол для моей жены и моих детей, которые, конечно же, смотрели матч. Мое сердечко было для них".
9. Юрий МАКСИМОВ, главный тренер "Ворсклы"
ВОРСКЛА - РУХ - 5:2
"Видно, что тяжело нам будет одиннадцатью футболистами вытаскивать чемпионат".
10. Александр КАРАВАЕВ, защитник "Динамо"
ОЛИМПИК - ДИНАМО - 1:4
(О главном тренере "Динамо" Мирче Луческу)
"Луческу говорит: "Я не кричу, чтобы сделать вам плохо или унизить вас. Кричу, требуя чтобы вы развивались и росли". Именно поэтому он и подсказывает. У него столько энергии - наверное, как у всей команды".