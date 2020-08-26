Динамо сыграет контрольный матч. Луческу сообщил о планах после Суперкубка

Мирча Луческу, главный тренер киевского "Динамо", на пресс-конференции после матча за Суперкубок Украины с донецким "Шахтером" (3:1) поделился планами на паузу, связанную с матчами сборных.

У нас было много интенсивных тренировок, и та группа футболистов, которая работала все это время, получит 4 выходных.

Те ребята, которые тренировались меньше или восстанавливаются после травм и только начинают присоединяться к полноценным тренировкам, будут отдыхать два дня.