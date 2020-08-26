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Динамо сыграет контрольный матч. Луческу сообщил о планах после Суперкубка

Премьер-лига
(1 голосов)

Отдыхают до 30 августа

Динамо сыграет контрольный матч. Луческу сообщил о планах после Суперкубка
Новина українською

Мирча Луческу, главный тренер киевского "Динамо", на пресс-конференции после матча за Суперкубок Украины с донецким "Шахтером" (3:1) поделился планами на паузу, связанную с матчами сборных.

У нас было много интенсивных тренировок, и та группа футболистов, которая работала все это время, получит 4 выходных.

Те ребята, которые тренировались меньше или восстанавливаются после травм и только начинают присоединяться к полноценным тренировкам, будут отдыхать два дня.

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Мы собираемся на базе 30-го августа вечером и тренируемся. Обязательно проведем контрольный матч - против "Колоса" 5 или 6 сентября.

Времени на подготовку не так много, поскольку впереди тур чемпионата, а затем сразу квалификационные матчи Лиги чемпионов. Наша задача - подготовиться к ним как можно лучше.

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В статье: Мирча Луческу Суперкубок Украины Лига чемпионов Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Динамо

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