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Динамо сыграет контрольный матч. Луческу сообщил о планах после Суперкубка
Отдыхают до 30 августа
Мирча Луческу, главный тренер киевского "Динамо", на пресс-конференции после матча за Суперкубок Украины с донецким "Шахтером" (3:1) поделился планами на паузу, связанную с матчами сборных.
У нас было много интенсивных тренировок, и та группа футболистов, которая работала все это время, получит 4 выходных.
Те ребята, которые тренировались меньше или восстанавливаются после травм и только начинают присоединяться к полноценным тренировкам, будут отдыхать два дня.
Мы собираемся на базе 30-го августа вечером и тренируемся. Обязательно проведем контрольный матч - против "Колоса" 5 или 6 сентября.
Времени на подготовку не так много, поскольку впереди тур чемпионата, а затем сразу квалификационные матчи Лиги чемпионов. Наша задача - подготовиться к ним как можно лучше.