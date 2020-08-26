Восстание мертвецов. Как методы Луческу помогают списанным в Динамо футболистам

Жерсон та сіль, він ж просто Соль, Фран Соль - футболіст. Не збираюся співати дифірамби цьому "Динамо", воно ще сире і … цікаве в очікуваннях. Але те, як Мірча оживив найбільш одіозних персонажів, заслуговує на оплески. От Де Пена є геніальним футболістом у прошарку гравців з середніми даними та високою психологічною стійкістю. Не прогнозувати його провал в Києві було важко, усе складалося проти уругвайця. У підсумку ж він вижив навіть у такому несприятливому середовищі й навіть суто статистично став топом.

Інша справа з його партнерами по атаці. Більш ніж рік тому довелося писати про крутого дриблера Жерсона Родрігеса, потім це сприймалося як сумний жарт, але сам хлопець не змінився ні в чому. Він був і є фланговим атакувальний гравцем. Якийсь дивний дядько колись втюхав представникам "Динамо", що Жерсон може бути центральним форвардом. Це фішка з банальних схем у розташуванні. Так само у цих схемах Мессі є правим форвардом. Просто у цих малюнках треба людині намалювати місце. Його намалювали для Жерсона.

Те, що цей хлоп має тяжку вдачу, знали всі. Якщо у 23 роки такий талановитий (а він таки реальний талант) футболіст потрапляє до "Шерифу", то це дорівнює засланню у пекло, туди ніколи не доправляють просто так. Отже, тяжкий як людина і непересічний як гравець. З ним вирішив працювати колишній креативний форвард і технар дідуган Луче. Той, хто знає ціну таланту. В один момент в одному місці зустрілися ці надто різні і спільні особи. Тому Же грає і робить два голи з двох переможних у Суперкубку.

Соль ж просто нагадав про себе вже не книжкою. Шкода, що прекрасного форварда вістря намагалися перемінити. Він лишився тим самим хлопцем, що й в Ередівізіе - гравцем дотику й штрафного майданчику.

Кожному футболісту потрібне правильне застосування. Приклад того надає зараз "Динамо" з Луческу. Чи є це шляхом перемог? Не факт. Це лише шлях розвитку окремих гравців, що вже круто для сьогодення "Динамо".