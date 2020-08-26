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Суркис отреагировал на слухи об интересе Динамо к игроку из чемпионата Турции

Премьер-лига
(3 голосов)

Никогда им не интересовались

Суркис отреагировал на слухи об интересе Динамо к игроку из чемпионата Турции
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг слухи об интересе к центральному защитнику-бразильцу Маркао, который выступает в турецком "Галатасарае".

Информация о Маркао - слухи. Мы вообще никогда не обращали на него внимание.

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У Луческу свои приоритеты. Сначала должны вернуться в состав все травмированные. А уже потом будем решать вопрос с игроками.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул) Маркао
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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nabo30
26.08.2020 в 12:55
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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