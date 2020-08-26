Премьер-лига
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Суркис отреагировал на слухи об интересе Динамо к игроку из чемпионата Турции
Никогда им не интересовались
Президент "
Информация о Маркао - слухи. Мы вообще никогда не обращали на него внимание.
У Луческу свои приоритеты. Сначала должны вернуться в состав все травмированные. А уже потом будем решать вопрос с игроками.
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Источник:ТаТоТаке
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26.08.2020 в 12:55
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