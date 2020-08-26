Театр абсурда: как фанаты забыли о Динамо, воюя с Луческу

Вообще после умной, чисто "тренерской" победы "Динамо" в матче за Суперкубок хотелось бы говорить непосредственно об игре. Пожалуй, впервые за много лет киевляне выглядели так, что здесь действительно есть о чем поговорить. Однако один нюанс не идет из головы.

Знаете, когда Игорь Суркис объявил, что новым тренером "Динамо" станет Мирча Луческу, это стало шоком для всех. Воспринять бывшего врага во главе своей команды - задача не из легких. Понадобилось время просто чтобы привыкнуть к фото румына в форме киевлян.

Реакция фанатов "Динамо" на назначение было ожидаемой. В их арсенале за годы противостояний накопилось немало оскорбительных зарядов в адрес тренера, за которого им теперь предстояло болеть. Недовольство, обида, непонимание действий клуба - все это логично, вопросов нет. Проблема в другом - в чувстве меры. И еще в грани, которую не надо переходить. Вот здесь ультрас очевидно перегнули палку.

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Интересно, а они хотя бы знали счет матча, когда врывались на трибуны стадиона им. Лобановского во время игры с "Олимпиком"? Если бы знали, то понимали бы, насколько несвоевременной выглядела их акция.

Здесь фокус очень простой. Когда на улице революция, то первый, кто бросил брусчатку в стражей порядка - герой. Если же он это сделает посреди мирного города, где бродят туда-сюда туристы, а пенсионеры на лавочках играют в домино, то он будет просто хулиганом, который не вызовет малейших симпатий ни у кого.

С протестами против Луческу та же история. Пока Мистер побеждает, а его команда играет в привлекательный футбол, акции против него будут выглядеть максимально абсурдно. Особенно на фоне игры и результатов, которые "Динамо" показывало под руководством предыдущих, с позволения сказать, тренеров. При Михайличенко киевляне докатились до того, что радовались поражению от "Колоса" - и где были протесты против этого наставника? Зато Луческу выигрывает 4:1, а фанаты его "выгоняют".

Нет, мы, конечно, не забыли Мирчу во главе "Шахтера", его высказывания в адрес "Динамо", постоянные и часто бессмысленные жалобы на судейство - все это было. Давно. Годы уже прошли - изменились мы, страна, УПЛ, даже Луческу изменился. Это надо переварить и принять.

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Судить тренера по первым двум матчам - дело неблагодарное, однако невооруженным глазом видны несколько вещей. Во-первых, несмотря на 75 лет, Луческу приехал в Киев пахать. И речь даже не о комплиментах от игроков, нет. Просто посмотрите запись матча за Суперкубок. На улице хлещет ливень - а Мирча все 90 минут простоял, накрывшись полотенцем, у кромки поля. Он показал характер - и команда тоже его показала. Так это работает.

Во-вторых, Луческу обрел истинно "киевскую" мотивацию - победить "Шахтер". Он прекрасно понимает, что не станет легендой "Динамо". Он и не стремится к этому. Его цель - доказать, что "Горняки" его рано списали и указали на дверь. Сергей Палкин наговорил много лишнего - и Луческу пришел, чтобы спросить у него за каждое слово. Экзекуция началась уже вчера - даром что "Динамо" играло резервистами, а "Шахтер" - основой, да еще и в хорошем тонусе. Архитектор лучше всех знает слабые стороны своего творения, что и было доказано.

Ну и в-третьих, команда восприняла Луческу, его штаб и методы просто идеально. Последний раз такую ​​гармонию в лагере "Динамо" приходилось видеть в первый приход Семина. Просто посмотрите, как заиграл Жерсон. Зацените, как перестал бояться мяча Шапаренко; как сильно выглядит Сидорчук в опорной зоне; как точно пасует на 30-40 метров Сирота. Так вот, давайте будем честны: если бы не Луческу, этого не было и близко. Мы бы и дальше считали, что Жерсон - бездарность, Шапаренко пора в Первую лигу, а Сироте - в молодежку. Один человек за месяц работы изменил практически все.

Если фанаты не могут болеть за румына - что ж, пусть болеют за ребят, которые благодаря ему получить шанс всей своей жизни. Это гораздо важнее чьей-то ужаленной гордости.

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Прийти на триумфальный для своей команды матч с призывами выгнать тренера - это эгоизм. Призывать уволить его, когда он приносит трофей - откровенное вредительство.

Да, мы бы хотели, чтобы в биографии тренера "Динамо" не было стольких побед с "Шахтером". Однако давайте прикинем, готов ли киевский клуб пригласить другого тренера такого уровня? Луческу, по слухам, согласился на миллион долларов в год. Для контекста, у Гаттузо в "Наполи" - 3 млн; у Виллаш-Боаша в "Марселе" - 4,2; у Артеты в "Арсенале" - 5,5. Даже чисто по деньгам "Динамо" бы не потянуло, не говоря уже об уровне чемпионата. Никто и топ-тренеров в расцвете сил сейчас не согласился бы на работу в УПЛ.

Скорее всего, Луческу тоже искал бы варианты в других лигах, но слишком сладкой оказалась перспектива мести - вот и приехал. "Динамо" надо использовать этот шанс правильно - подтянуть молодежь, засветиться на рынке, выгодно продав нескольких игроков, подготовить новое поколение тренеров. Терять нельзя ни секунды.

Призывая Луческу уйти, фанаты подрывают будущее клуба, которое получило хоть какую-то перспективу после тотальной безнадеги конца десятых. В глубине души они сами это понимают - еще 4-5 лет с "сердцами", и клуб окончательно превратился бы в переоцененного середняка УПЛ.

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Вообще последние полгода убедительно доказали, что футбол абсолютно нормально выживает без болельщиков. Это так, для понимания положения дел.

Не хотелось бы, чтобы в "Динамо" ситуация дошла до той точки, когда ультрасов просто выгонят с трибун, но, если стороны не начнут слышать друг друга, так оно и будет. Нынешняя обстановка в клубе очень напоминает сюжет знаменитой пьесы классика театра абсурда Эжена Ионеско "Лысая певица" - когда стороны как бы общаются друг с другом, но по факту каждый говорит о своем, и чем дальше, тем больше.

Григорий Суркис где-то нашел "заказчиков" протестов фанов - интересно, кто же это такой? Путин, прости господи? Грета Тунберг? Может, масоны? Со своей стороны фанаты от чрезмерной любви к "Динамо" готовы его уничтожить под корень, потому что в нынешнем виде оно не соответствует их идеальным представлениям о том, каким должно быть.

На этом месте так и хочется процитировать классика: "Астанавитесь!" В этой войне не будет победителя - зато проиграют абсолютно все. Помните полковника Буэндиа, который поднял 32 восстания и все 32 проиграл? Это как раз оно и есть.

К сожалению, так сложилось и в нашем футболе, и в нашем государстве, что желающих разрушать здесь в десять раз больше, чем готовых созидать. Между тем, "Динамо" дошло до той точки, когда дальнейшее разрушение будет означать окончательный и бесповоротный конец. Пришло время не критиковать, а предлагать. Не материть, а внимательно слушать. Тем более, что первые результаты работы Луческу в Киеве четко дают понять - несмотря на возраст, ему действительно есть что сказать.