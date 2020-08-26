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Александрия подписала с Дуброй двухлетний контракт
Центрбек продолжит выступать за горожан
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Новое соглашение сторон рассчитано на 2 года.
Напомним, что прежний контракт игрока с "горожанами" был рассчитан до конца прошлого сезона. Изначально стороны не сразу договорились о новом соглашении, однако, как видим, все-так нашли общий язык и договорились о новом контракте.
Напомним, что Каспарс пришёл в клуб прошлым летом и в прошлом сезоне защитник сыграл за "Александрию" 34 матча, в которых отдал 3 ассиста.