Александрия подписала с Дуброй двухлетний контракт

" Александрия " официально сообщаила о подписании нового контракта с латвийским центральным защитником Каспарсом Дуброй.

Новое соглашение сторон рассчитано на 2 года.

Напомним, что прежний контракт игрока с "горожанами" был рассчитан до конца прошлого сезона. Изначально стороны не сразу договорились о новом соглашении, однако, как видим, все-так нашли общий язык и договорились о новом контракте.

Напомним, что Каспарс пришёл в клуб прошлым летом и в прошлом сезоне защитник сыграл за "Александрию" 34 матча, в которых отдал 3 ассиста.