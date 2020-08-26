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Александрия подписала с Дуброй двухлетний контракт

Премьер-лига
(1 голосов)

Центрбек продолжит выступать за горожан

Александрия подписала с Дуброй двухлетний контракт
Новина українською

"Александрия" официально сообщаила о подписании нового контракта с латвийским центральным защитником Каспарсом Дуброй.

Новое соглашение сторон рассчитано на 2 года.

Напомним, что прежний контракт игрока с "горожанами" был рассчитан до конца прошлого сезона. Изначально стороны не сразу договорились о новом соглашении, однако, как видим, все-так нашли общий язык и договорились о новом контракте.

Напомним, что Каспарс пришёл в клуб прошлым летом и в прошлом сезоне защитник сыграл за "Александрию" 34 матча, в которых отдал 3 ассиста.

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В статье: ФК Александрия Каспарс Дубра
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (1)
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nabo31
26.08.2020 в 17:35
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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