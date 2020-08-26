Возвращение Будулая. Акценты зрителя на игре за Суперкубок Украины

Наверное, Будулаем я назвал его одним из первых. Все элементарно: прошла зрительная ассоциация с внешностью героя известного фильма "Цыган". Не больше – в этом прозвище для меня никогда не звучало ни оскорбления, ни насмешки. Максимум, беззлобный юмор.

К слову, исполнитель роли Будулая Романова – Михай Волонтир – по национальности молдаванин. Представитель нации, родственной румыну Луческу. Тем устойчивее ассоциация. И лишь для полных невежд здесь возможны параллели с цыганами. Для них же открытием станет и то, что у румын куда больше общего с итальянцами. Но это для безграмотных.

Почему тогда молдаванин играл цыгана? А почему в том же кино цыганку играла узбечка? Спросите об этом режиссера. Поэтому: Будулай – да, цыган – нет.

Первая мысль, пришедшая в голову, когда узнал о Луческу в "Динамо" не была оригинальной: это фейк. Следующая тоже тривиальна: наверное, Суркис сошел с ума. Ничего подобного, он скорее взялся за ум. Потом: зачем это Луческу – извечному антагонисту Киева? Нашлись ответы и на этот вопрос. Остался последний: сколько он здесь выдержит? Без карт-бланша и под надзором?

Вопрос, конечно, интересный. Ну, широко раскрытого кошелька, как в "Шахтере", здесь Мирче не видать. Однако он дядька мудрый и наверняка понимал это лучше нашего еще до заключения контракта. Стало быть, протянет ножки по одежке. А что до контроля хозяев клуба, то что-то подсказывает: к нему будут относиться почти с тем же пиететом, как к Лобановскому.

И тогда пазлы вполне могут сложиться. Это только особо одаренные убеждены, что вся сила Луческу была в деньжищах и бразильцах. Спорить не стану, предлагаю просто посмотреть, как у него срастется при меньшем количестве денег и большем – способной молодежи. Последнее – личное мнение, как и все здесь всегда.

Обжигавшийся на молоке президент "Динамо" накануне предпочел подуть на воду. Мол, Суперкубок – то таке. Отчасти это правда, да я и сам регулярно уверял вас в третьесортности данного трофея. Но это отнюдь не означает, что его не хотели выиграть киевляне, чей вымученный Кубок не впечатлил, а о чемпионате лучше умолчать.

Как не означает и того, что титул был проходным для Каштру, который год назад начал свой путь в "Шахтере" с поражения в Суперкубке. В конце концов, это отличный психологический допинг на старте нового сезона. Потому не устаю повторять: истинный смысл этого соревнования – не выявление лучшего по итогам прошлого сезона, а собственно Кубок открытия нового.

Несмотря на ливень, вероломно обрушившийся на Киев именно в этот вечер, игра была зрелищной на все сто. И это несмотря на то, что добрая половина второго тайма прошла без моментов. Пожалуй, последнее стало торжеством тактики Луческу, о котором принято знать, что он безудержный романтик футбола. Щаззз!

Грозные валы перманентных атак "Шахтера", бушевавшие после второго пропущенного мяча, постепенно превратились в безобидные барашки волн, бессильно опадавших, даже не достигнув киевского берега.

А завершилось все это на 83-й минуте хрестоматийным выпадом с участием трех игроков, вышедших на замену и голом (кто бы мог подумать!) Соля. Это был конец. "Но откуда он здесь взялся?" - вправе спросить фанаты "Шахтера".

Хотя вру, я думал именно об этом: выстрелит ли Соль – после чудесного воскрешения Родригеса. Став самой яркой фигурой тура, которая провела на поле лишь тайм, теперь Жерсон, как по мне, заслужил звание самого полезного игрока матча. Хотя бы за то, что принял участие в двух голах "Динамо" в течение 11 минут. И по факту – автор победного гола.

Соглашусь с Каштру, когда он говорит о "несправедливости" результата. Только я это называю нелогичностью. По совокупности и пропорции моментов "Шахтер" точно "наиграл" на 2:1 в свою пользу. Но "Динамо" поражало его ворота со смертоносной меткостью: три из трех! Он же растранжирил три убойных шанса из четырех, не считая другие голевые возможности.

Правда, стоит отметить, что два из четырех имели место уже при 1:3. Остальные – в концовке первого тайма: гол и перекладина от Тете. Все же очень повезло тогда "Динамо" на 41-й минуте. Уйдя в раздевалку при ничейном счете, они могли вернуться совсем в другую игру – психологию никто не отменял.

К слову, именно Тете был наиболее яркой личностью вчерашнего матча, на мой взгляд. Тем менее понятна его замена за полчаса до конца игры, при том, что перед этим он активно участвовал во всех четырех опасных эпизодах у ворот "Динамо" подряд за 20 минут – начав с ассиста. Запишите на счет Каштру. Или, может, повреждение там какое? Тактику не предлагать: она обанкротилась.

В целом же отношусь к нынешнему коучу "Шахтера" с прежним уважением (однозначно большим, чем к Фонсеке) и нахожу у них с Луческу кое-что общее (вспомним хотя бы, как ожили при нем уже списанные было нами игроки). И удовлетворен вчерашним результатом, прежде всего, с точки зрения возрождающейся конкуренции в верхах украинского футбола.

Знаете, я никогда не болел за клуб "Динамо" во внутренних турнирах. А вот команде "Динамо" симпатизировал – при Демьяненко и особенно при Семине (в обе каденции). Естественно, противопоставляя ее тогда "Шахтеру" Луческу. И то, что сегодня мне симпатично "Динамо" Луческу – двойной парадокс.

Но ведь и Каштру – первый тренер "Шахтера", вызвавший мои симпатии к этой команде еще со времен незабвенного Прокопенко. И что мне теперь – разорваться? Фанатам этого не понять никогда: им нужен образ врага. А самые тупые и беспощадные будут клеймить его, даже перешедшего на их сторону во благо их клуба. Але то таке – собаки лают, а караван уже в пути.

После "Олимпика" говорили, что соперник слишком слаб. После "Шахтера" можно услышать, что он устал. Чертовски любопытно, что будут говорить после "Десны"? Я же скажу одно: если "Динамо" и у нее выиграет достаточно уверенно, несмотря на занятость своих игроков в сборной, после паузы – у команды, твердо стоящей на ногах, то это уже будет системой.

И тогда кое-кто, кому рядом с футболом необходимо, в первую очередь, привлечь внимание к себе, будет выглядеть откровенно идиотски.

А Будулая – с возвращением! И если правда, что "Шахтер" им пренебрег, то я желаю ему успеха вдвойне – не вижу ничего зазорного в том, чтобы у человека был такой дополнительный стимул, это даже круто. А втройне желаю ему заткнуть рты всем любителям заглядывать в паспорта – мол, дедушка свое отработал.

Получится ли? Не знаю. Но, надеюсь, уже могу поздравить нас с возвращением чемпионской интриги. И посочувствовать противникам "футбола олигархов": боюсь, об интриге "серебряной" придется забыть.