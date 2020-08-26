Колос завершил реконструкцию своего домашнего стадиона

Ковалевский " Колос " сообщил о завершении реконструкции своего домашнего стадиона.

Торжественное открытие обновленной арены состоится 2-го сентября.

На этом стадионе, который после реконструкции вмещает чуть менее пяти тысяч зрителей, ковалевцы планируют проводить домашние матчи УПЛ.

В своем первом сезоне в украинской Премьер-лиге домашние матчи "Колос" проводил в Киеве на "Оболонь-Арене" и НСК "Олимпийский".

Также отметим, что именно на своей домашней арене "Колос" намерен проводить матчи квалификационного раунда Лиги Европы, где команда дебютирует в нынешнем сезоне.