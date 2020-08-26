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Суркис: Если Родригес будет показывать игру, то будет играть. Гармашу найдем какой-то клуб

Премьер-лига
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Президент Динамо рассказал о судьбе двух игроков, которые играли в аренде в турецких клубах

Суркис: Если Родригес будет показывать игру, то будет играть. Гармашу найдем какой-то клуб
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис в эфире ТК "Футбол" прокомментировал будущее Жерсона Родригеса и Дениса Гармаша в киевском клубе. По слова Суркиса, люксембуржец останется в команде, а украинец сменит клубную прописку.

"Смотрите, пришел новый главный тренер и начал все с чистого листа. Жерсон Родригеш – хороший, классный футболист. Ему надо было найти место на поле, что сумел сделать Мистер. Думаю, если он будет показывать такую же игру, то будет играть.

Почему не вернулся Денис Гармаш? Это вопрос к главному тренеру. Если он будет видеть, что он должен быть заявлен, то он будет заявлен. Но, я думаю, что мы ему найдем какой-то клуб. Или он сам найдет. И будет играть в другом клубе – за границей или в Украине. Пока мне сложно говорить", – сказал Игорь Суркис.

Напомним, что Родригес летом вернулся из аренды в "Анкарагюджю" и уже провел два официальных матча при Луческу. Гармаш, который играл в аренде в "Ризеспоре", в заявку "Динамо" на сезон не попал.

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В статье: Денис Гармаш Игорь Суркис Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
ТК Футбол

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