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Тайсон: Индивидуальные призы всегда очень важны для игрока
Хавбек получил награду лучшего игрока УПЛ прошлого сезона
Полузащитник "Шахтера" Тайсон прокомментировал награду лучшему игроку прошлого сезона УПЛ, которую
"Индивидуальные призы всегда очень важны для игрока! Я признан лучшим игроком сезона 2019/2020! Благодарю своих товарищей, технический комитет и всех, кто присутствует в моей жизни! Спасибо вам всем! Мы продолжим вместе и до конца", — написал Тайсон в Instagram.
Напомним, что в прошлом сезоне Тайсон в 25 матчах УПЛ забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач.
Prêmios individuais são sempre muito importantes para um jogador ! Eleito o melhor jogador da temporada 2019 e 2020 ! Agradeço aos meus companheiros , comissão técnica e a todos que estão presente no meu dia a dia ! Gratidão ! Deus é muito bom ! Spasibo vam vsem ! we continue together until the end ????????⚽️❤️