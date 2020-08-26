Тайсон: Индивидуальные призы всегда очень важны для игрока

Полузащитник "Шахтера" Тайсон прокомментировал награду лучшему игроку прошлого сезона УПЛ, которую он получил перед матчем за Суперкубок .

"Индивидуальные призы всегда очень важны для игрока! Я признан лучшим игроком сезона 2019/2020! Благодарю своих товарищей, технический комитет и всех, кто присутствует в моей жизни! Спасибо вам всем! Мы продолжим вместе и до конца", — написал Тайсон в Instagram.

Напомним, что в прошлом сезоне Тайсон в 25 матчах УПЛ забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач.