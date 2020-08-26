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Тайсон: Индивидуальные призы всегда очень важны для игрока

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек получил награду лучшего игрока УПЛ прошлого сезона

Тайсон: Индивидуальные призы всегда очень важны для игрока
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тайсон прокомментировал награду лучшему игроку прошлого сезона УПЛ, которую он получил перед матчем за Суперкубок.

"Индивидуальные призы всегда очень важны для игрока! Я признан лучшим игроком сезона 2019/2020! Благодарю своих товарищей, технический комитет и всех, кто присутствует в моей жизни! Спасибо вам всем! Мы продолжим вместе и до конца", — написал Тайсон в Instagram.

Напомним, что в прошлом сезоне Тайсон в 25 матчах УПЛ забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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lajkonik
26.08.2020 в 22:37
он награду походу разбил
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