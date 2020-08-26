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Львов подпишет аргентинского опорника Феррейру

Премьер-лига
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Бразильский вектор сменился на аргентинский?

Львов подпишет аргентинского опорника Феррейру
Новина українською

ФК "Львов" близок к подписанию 24-летнего аргентинского опорного полузащитник Хермана Феррейры, сообщает "Бомбардир".

Детали контракта источник не сообщает.

По данным Transfermarkt игрок с начала года пребывает в статусе свободного агента.

Ранее играл за "Расинг" Монтевидео, "Арсенал" Саранди, "Унион Ла-Калеру" и "Велес" Сарсфилд. Также был заигран за юношеские сборные Аргентины, за которые забил 2 гола в 9 матчах.

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В статье: ФК Львов Херман Феррейра
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Источник:
Бомбардир

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