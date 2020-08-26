Премьер-лига
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Львов подпишет аргентинского опорника Феррейру
Бразильский вектор сменился на аргентинский?
Детали контракта источник не сообщает.
По данным Transfermarkt игрок с начала года пребывает в статусе свободного агента.
Ранее играл за "Расинг" Монтевидео, "Арсенал" Саранди, "Унион Ла-Калеру" и "Велес" Сарсфилд. Также был заигран за юношеские сборные Аргентины, за которые забил 2 гола в 9 матчах.
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Источник:Бомбардир
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