Львов подпишет аргентинского опорника Феррейру

ФК "Львов" близок к подписанию 24-летнего аргентинского опорного полузащитник Хермана Феррейры, сообщает "Бомбардир".

Детали контракта источник не сообщает.

По данным Transfermarkt игрок с начала года пребывает в статусе свободного агента.

Ранее играл за "Расинг" Монтевидео, "Арсенал" Саранди, "Унион Ла-Калеру" и "Велес" Сарсфилд. Также был заигран за юношеские сборные Аргентины, за которые забил 2 гола в 9 матчах.