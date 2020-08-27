Заря после выходных от Скрипника определяется со спаррингами

В чемпионате Украины трехнедельная пауза, связанная с матчами сборных. У команд есть время для того, чтобы основательно подготовиться к матчу второго тура.

Луганская " Заря " после игры с "Десной" получила три выходных. Вчера вечером "черно-белые" собрались на базе и начали тренировочный процесс.

Во время паузы команда проведет контрольные поединки, но точные время, даты и соперников в клубе обещают объявить позже.

Тренировочный процесс во время паузы команда будет проводить в Запорожье на учебно-тренировочной базе. Тренироваться будет как в однократном, так и в двухразовом режиме.