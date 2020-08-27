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Заря после выходных от Скрипника определяется со спаррингами

Премьер-лига
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Возобновили тренировки

Заря после выходных от Скрипника определяется со спаррингами
Новина українською

В чемпионате Украины трехнедельная пауза, связанная с матчами сборных. У команд есть время для того, чтобы основательно подготовиться к матчу второго тура.

Луганская "Заря" после игры с "Десной" получила три выходных. Вчера вечером "черно-белые" собрались на базе и начали тренировочный процесс.

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Во время паузы команда проведет контрольные поединки, но точные время, даты и соперников в клубе обещают объявить позже.

Тренировочный процесс во время паузы команда будет проводить в Запорожье на учебно-тренировочной базе. Тренироваться будет как в однократном, так и в двухразовом режиме.

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В статье: Заря (Луганск) Товарищеский матч Контрольный матч спарринг тренировка запорожье
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Источник:
Зоря

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