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Заря после выходных от Скрипника определяется со спаррингами
Возобновили тренировки
В чемпионате Украины трехнедельная пауза, связанная с матчами сборных. У команд есть время для того, чтобы основательно подготовиться к матчу второго тура.
Луганская "
Во время паузы команда проведет контрольные поединки, но точные время, даты и соперников в клубе обещают объявить позже.
Тренировочный процесс во время паузы команда будет проводить в Запорожье на учебно-тренировочной базе. Тренироваться будет как в однократном, так и в двухразовом режиме.