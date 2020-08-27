Премьер-лига
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Мариуполь определился с тренировками на время трехнедельной паузы в УПЛ
Готовятся к "Заре"
Трехнедельный перерыв в УПЛ в связи с матчами национальных сборных "
Тренироваться команда Остапа Маркевича будет в двухразовом режиме на полях учебно-тренировочной базы.
Следующий матч 2 тура УПЛ, "Мариуполь" проведет 12 сентября на выезде. Соперником "азовцев" в Запорожье будет луганская "Заря".
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Источник:Маріуполь
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