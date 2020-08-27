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Мариуполь определился с тренировками на время трехнедельной паузы в УПЛ

Премьер-лига
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Готовятся к "Заре"

Мариуполь определился с тренировками на время трехнедельной паузы в УПЛ
Новина українською

Трехнедельный перерыв в УПЛ в связи с матчами национальных сборных "азовцы" проведут в Мариуполе.

Тренироваться команда Остапа Маркевича будет в двухразовом режиме на полях учебно-тренировочной базы.

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Следующий матч 2 тура УПЛ, "Мариуполь" проведет 12 сентября на выезде. Соперником "азовцев" в Запорожье будет луганская "Заря".

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) Остап Маркевич
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Источник:
Маріуполь

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