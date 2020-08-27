Мариуполь определился с тренировками на время трехнедельной паузы в УПЛ

Трехнедельный перерыв в УПЛ в связи с матчами национальных сборных " азовцы " проведут в Мариуполе.

Тренироваться команда Остапа Маркевича будет в двухразовом режиме на полях учебно-тренировочной базы.

Следующий матч 2 тура УПЛ, "Мариуполь" проведет 12 сентября на выезде. Соперником "азовцев" в Запорожье будет луганская "Заря".