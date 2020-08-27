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Александрия подпишет новых игроков и проведет 2 спарринги

Премьер-лига
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Александрия подпишет новых игроков и проведет 2 спарринги
Новина українською

За время паузы в УПЛ на матчи сборной "Александрия" планирует подписать новых игроков. Согласие на это дал президент клуба Сергей Кузьменко, информирует ТК Футбол.

Также "Александрия" запланировала два контрольных матча: первый состоится 30 или 31 августа. Соперник еще не определен. Возможно, это будет команда второй лиги - "Кремень" или "Кривбасс". Если не удастся договориться, то основа сыграет с молодежной командой.

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Второй матч запланировано 5 сентября в Запорожье. Александрия сыграет с "Зарей".

После возобновления УПЛ 12 сентября "Александрия" во 2 туре сыграет на Закарпатье с "Минаем".

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В статье: Заря (Луганск) Владимир Шаран Вторая лига Кривбасс (Кривой Рог) Кремень (Кременчуг) ФК Александрия Контрольный матч спарринг
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