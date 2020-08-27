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Александрия подпишет новых игроков и проведет 2 спарринги
Сейчас определяются
За время паузы в УПЛ на матчи сборной "
Также "Александрия" запланировала два контрольных матча: первый состоится 30 или 31 августа. Соперник еще не определен. Возможно, это будет команда второй лиги - "Кремень" или "Кривбасс". Если не удастся договориться, то основа сыграет с молодежной командой.
Второй матч запланировано 5 сентября в Запорожье. Александрия сыграет с "Зарей".
После возобновления УПЛ 12 сентября "Александрия" во 2 туре сыграет на Закарпатье с "Минаем".