Александрия подпишет новых игроков и проведет 2 спарринги

За время паузы в УПЛ на матчи сборной " Александрия " планирует подписать новых игроков. Согласие на это дал президент клуба Сергей Кузьменко, информирует ТК Футбол.

Также "Александрия" запланировала два контрольных матча: первый состоится 30 или 31 августа. Соперник еще не определен. Возможно, это будет команда второй лиги - "Кремень" или "Кривбасс". Если не удастся договориться, то основа сыграет с молодежной командой.

Второй матч запланировано 5 сентября в Запорожье. Александрия сыграет с "Зарей".

После возобновления УПЛ 12 сентября "Александрия" во 2 туре сыграет на Закарпатье с "Минаем".