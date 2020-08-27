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Шахтер отдыхает до вторника, 15 игроков уехали в сборные

Премьер-лига
(2 голосов)

После поражения от "Динамо"

Шахтер отдыхает до вторника, 15 игроков уехали в сборные
Новина українською

"Шахтер" после матча за Суперкубок Украины получил 6 дней выходных. Команда возобновит тренировки 1 сентября.

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Сразу 15 футболистов отправились в свои сборные: Манор Соломон - в Израиль, Давид Хочолава - в Грузию, Анатолий Трубин, Даниил Сикан и Виктор Корниенко - в молодежку, а Андрей Пятов, Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес - в расположение национальной команды Украины.

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В статье: Шахтер (Донецк) сборная
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Источник:
Шахтар

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