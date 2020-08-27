Премьер-лига
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Шахтер отдыхает до вторника, 15 игроков уехали в сборные
После поражения от "Динамо"
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Сразу 15 футболистов отправились в свои сборные: Манор Соломон - в Израиль, Давид Хочолава - в Грузию, Анатолий Трубин, Даниил Сикан и Виктор Корниенко - в молодежку, а Андрей Пятов, Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес - в расположение национальной команды Украины.
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Источник:Шахтар
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