Шахтер отдыхает до вторника, 15 игроков уехали в сборные

" Шахтер " после матча за Суперкубок Украины получил 6 дней выходных. Команда возобновит тренировки 1 сентября.

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Сразу 15 футболистов отправились в свои сборные: Манор Соломон - в Израиль, Давид Хочолава - в Грузию, Анатолий Трубин, Даниил Сикан и Виктор Корниенко - в молодежку, а Андрей Пятов, Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Жуниор Мораес - в расположение национальной команды Украины.