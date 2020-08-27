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Игрок Динамо может перейти в команду Вернидуба

Премьер-лига
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Видимо в аренду

Игрок Динамо может перейти в команду Вернидуба
Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" белорус Никита Корзун, может вернуться на родину - в солигорский "Шахтер".

Главную команду этого клуба тренирует украинский наставник Юрий Вернидуб.

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У 25-летнего опорного полузащитника Корзун контракт с "Динамо" действует до конца июня 2021 года. До этого времени он был в аренде португальского клуба "Вилафранкенсе".

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В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) Динамо (Киев)
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