Игрок Динамо может перейти в команду Вернидуба

Полузащитник киевского " Динамо " белорус Никита Корзун, может вернуться на родину - в солигорский "Шахтер".

Главную команду этого клуба тренирует украинский наставник Юрий Вернидуб.

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У 25-летнего опорного полузащитника Корзун контракт с "Динамо" действует до конца июня 2021 года. До этого времени он был в аренде португальского клуба "Вилафранкенсе".