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Игрок Динамо может перейти в команду Вернидуба
Видимо в аренду
Полузащитник киевского "
Главную команду этого клуба тренирует украинский наставник Юрий Вернидуб.
У 25-летнего опорного полузащитника Корзун контракт с "Динамо" действует до конца июня 2021 года. До этого времени он был в аренде португальского клуба "Вилафранкенсе".
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Источник:Родны футбол. Футбол Беларусі
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