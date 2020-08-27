Минай намерен усилиться экс-форвардом Шахтера и Таврии - СМИ

Бывший форвард "Шахтера" и сборной Украины Антон Шиндер близок к тому, чтобы перебраться к чемпиону Первой лиги - ФК " Минай ", который начинает выступления в УПЛ, информирует sport.ua.

33-летний Шиндер подпишет контракт с "Минаем" на один сезон. С лета прошлого года он выступал в Германии за "Швабах" (4-й по силе дивизион).

После выступлений за "Минай" нападающий вернется в этот клуб. Поэтому его семья не поедет за Шиндером в Украину, а останется в Германии.

Антон Шиндер родился в Сумах, но в 18 лет переехал в Германию, играл за клуб "Ян", пока его не пригласили в "Шахтер".

Закрепиться у "горняков" форварду не удалось, и он довольно быстро вернулся в Германию, но в 2010 году перешел в "Таврию", а через три года - снова в "Шахтер", где пробыл на контракте 3 года.

В 2011-2012 годах Шиндер вызывался в сборную Украины, провел за сине-желтых 2 матча.