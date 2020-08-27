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Без Ризныка. Ворскла объявила список игроков, принимающих участие в сборе на Закарпатье
26 игроков
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На этот раз полтавчане проведут два спарринга. 29 августа сыграют со сборной свободных агентов, а 2 сентября с новичком УПЛ - ФК "Минай".
Кроме того, на этом сборе больше исполнителей, чем на прошлом, ведь Юрий Максимов взял с собой ряд молодых игроков.
Не поехал с командой вратарь Дмитрий Ризнык - он отправился на сборы молодежной сборной Украины.
А вот и полный список:
Вратари: Ткаченко, Исенко, Фесюн.
Защитники: Пердута, Сапай, Чеснаков, Альюне, Яворский, Якубу, Дубко, Павлюк, Опанасенко.
Полузащитники: Кане, Пуцлин, Пешич, Татаркова, Скляр, Гаджук, Власов, Семилет, Челядин, Ребенок.
Нападающие: Васин, Кравчук, Степанюк, Кулач.