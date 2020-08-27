Без Ризныка. Ворскла объявила список игроков, принимающих участие в сборе на Закарпатье

" Ворскла " заполняет паузу в чемпионате тренировочными сборами в гостинице вблизи Ужгорода.

На этот раз полтавчане проведут два спарринга. 29 августа сыграют со сборной свободных агентов, а 2 сентября с новичком УПЛ - ФК "Минай".

Кроме того, на этом сборе больше исполнителей, чем на прошлом, ведь Юрий Максимов взял с собой ряд молодых игроков.

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Не поехал с командой вратарь Дмитрий Ризнык - он отправился на сборы молодежной сборной Украины.

А вот и полный список:

Вратари: Ткаченко, Исенко, Фесюн.

Защитники: Пердута, Сапай, Чеснаков, Альюне, Яворский, Якубу, Дубко, Павлюк, Опанасенко.

Полузащитники: Кане, Пуцлин, Пешич, Татаркова, Скляр, Гаджук, Власов, Семилет, Челядин, Ребенок.

Нападающие: Васин, Кравчук, Степанюк, Кулач.