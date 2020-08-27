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Четыре клуба АПЛ, два немецких и французский претендуют на украинского защитника Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Николай нарасхват

Четыре клуба АПЛ, два немецких и французский претендуют на украинского защитника Шахтера
Новина українською

Четыре клуба Английской Премьер-лиги, "Эвертон", "Лидс", "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон", а также немецкие "Бавария" и "Лейпциг" и французский "Монако" проявляют интерес к защитнику "Шахтера" Николаю Матвиенко.

Читайте такжеСМИ: Наполи договорился с Шахтером по поводу трансфера Матвиенко

За него придется заплатить около 20 млн фунтов стерлингов, сообщает 90min.com.

Лондонский "Арсенал", ранее проявлямший интерес к Матвиенко, сфокусировался на других целях.

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Комментарии (29)
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Инспектор ( )
27.08.2020 в 16:45
А как захрюкают эти товарисчи, когда Матвиенко перейдет в Топ чемпионат.
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+1
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.08.2020 в 16:43
Вони трохи перплутали. Хо-чо-ла-ва його прізвище.
Ответить
0
-1
Komendor (Запорожье)
27.08.2020 в 17:01
А твое -ГОЛУБОК(Й)
Ответить
+1
0
adidas77 (Cумы)
27.08.2020 в 16:22
Невероятный пиз..ежь! То есть есть официальные обращения к клубу Шахтёр от семи европейских клубов, правильно??? Включая конечно же Баварию! ;)) И видимо все факсы запросы, пришли вчера в один день! Сказочники куевы!!!
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+3
0
avatar
Dany_Red (Харьков)
27.08.2020 в 16:16
Я не могу понять откуда столько насмешливых комментариев на счёт игрока шахтера и сборной? Что не так? Или дело в том, что Динамо никого не продает? По какому поводу столько желчи? Кому что плохого пацан сделал или сказал?
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+2
-3
adidas77 (Cумы)
27.08.2020 в 16:25
Да потому что это полная лажа, такие вбросы!Когда нарисовалось 7 официальных запросов клубов по Матвиено? Видимо вчера ночью, верно??? Бавария была первая думаю! ;)) Пускай покажут хоть один официальный запрос, а не распространяют пустые слухи!
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+5
0
ZSTV1223 (Черкаси)
27.08.2020 в 16:03
А ще 15 китайських клубів і дофіга африканських.
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+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
27.08.2020 в 15:54
Только Лидс может быть реальным вариантом.вме остальное вряд ли
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.08.2020 в 16:45
Здається Лідс вийшов до АПЛ...
Ответить
0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
27.08.2020 в 15:50
А що, круто буде, якщо всі легіонери збірної України через рік гратимуть в європейських топ-чемпіонатах
Ответить
+2
-1
белорус (Киев)
27.08.2020 в 15:56
Ага, в Польше, Венгрии, Турции......... Чем не топы?
Ответить
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.08.2020 в 16:44
Англія, Італія, Бельгія. Порівняно так.
0
0
dmitroj88
27.08.2020 в 15:33
А кто интересуется Ярмоленком?
Ответить
+1
-8
avatar
ПетроФ (Луцьк)
27.08.2020 в 15:44
Ярмоленко вже проданий ДК. І його продажа проблема Вест Хема. тому мимо придурку.
Ответить
+6
-3
dmitroj88
27.08.2020 в 15:56
Так я же спросил за Ярмоленко, а не ДК или ВХ. Чего ты так перевозбудился?
+1
-5
avatar
ПетроФ (Луцьк)
27.08.2020 в 16:02
просто тема про Матвієнка, і придуркам тіпа тебе треба вказувати на їх місце- в будці.
Ответить
+4
0
dmitroj88
27.08.2020 в 16:26
Ну хорошо хоть типы типа тебя могут реализовать себя в интернете и сидя у мамки за юбкой указывать другим их место
0
-3
adidas77 (Cумы)
27.08.2020 в 16:27
dmitroj88 Ты видимо заблудился? Ты тему прочел, о ком здесь речь?Статья о Ярмоле???Вы все кроты такие отбитые???
Ответить
+3
0
viajador (село Свиняче)
27.08.2020 в 15:32
Дык, а Наполи уже не претендует?! С утра здесь же писали про 15 + 5 премиальных... Облом...
Ответить
+6
-1
adidas77 (Cумы)
27.08.2020 в 16:28
Действительно!!! Видимо факс от Наполи уже сожгли!!! Подумаешь, что за клуб, что за предложение не серьёзное!
Ответить
+5
0
Po4eson (Одесса)
27.08.2020 в 15:29
Прям "горячий пирожок" на базаре
Ответить
+5
-2
Некр!т (Дзвонимісто)
27.08.2020 в 15:22
і не перахувати скільки ще італійських, іспанських, португальських та інших клубів
Ответить
+7
-1
Ten0N (Leopolis)
27.08.2020 в 15:22
Вахаха вот это агент накинул на лапу журнашл*хам.
Ответить
+7
-2
avatar
palmotron (Бровари)
27.08.2020 в 15:17
Дуже посередній гравець. Це чутки.
Ответить
+6
-1
avatar
beatles (Крижопіль)
27.08.2020 в 15:13
"...Ликероводочный завод заявок на сегодня не присылал.." (с) Слабенько, пан Шаблий, совсем слабенько. Могли бы потратить еще немного денех и пустить утку еще от Итальянцев с Испанцами, не жадничайте, Николай стоит своих денег!
Ответить
+7
-1
белорус (Киев)
27.08.2020 в 15:07
А МС, МЮ, Челси, Тоттенхем, Барселона, Ювентус и Реал не претендуют. Ах, как жаль, такой супер игрок, что за ним аж пол Европы охотиться. вот только никто не покупает
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+8
-2
avatar
Инспектор ( )
27.08.2020 в 15:10
Не переживай, купят
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+3
-9
Ten0N (Leopolis)
27.08.2020 в 15:23
Залупят.
+3
-2
Komendor (Запорожье)
27.08.2020 в 17:05
Они в другой очереди-За Цыганковым
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0
0


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