Премьер-лига
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Четыре клуба АПЛ, два немецких и французский претендуют на украинского защитника Шахтера
Николай нарасхват
Четыре клуба Английской Премьер-лиги, "Эвертон", "Лидс", "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон", а также немецкие "Бавария" и "Лейпциг" и французский "Монако" проявляют интерес к защитнику "Шахтера" Николаю Матвиенко.
За него придется заплатить около 20 млн фунтов стерлингов, сообщает 90min.com.
Лондонский "Арсенал", ранее проявлямший интерес к Матвиенко, сфокусировался на других целях.
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