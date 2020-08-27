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Заря попрощалась с тренерским штабом команды U-21

Премьер-лига
(1 голосов)

Владимир Микитин и Сергей Руденко покидают луганский клуб

Заря попрощалась с тренерским штабом команды U-21
Новина українською

Старший тренер молодежной команды "Зари" U-21 Владимир Микитин и его помощник Сергей Руденко покидают луганский клуб.

Как сообщает луганский клуб, контракты расторгнуты по обоюдному согласию.

В минувшем сезоне команда Микитина и Руденко финишировала в молодежном первенстве на пятом месте, а нынешний чемпионат начала разгромом "Десны" (3:0) на выезде.

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В статье: Владимир Микитин Сергей Руденко
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Источник:
ФК Заря

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