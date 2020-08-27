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Заря попрощалась с тренерским штабом команды U-21
Владимир Микитин и Сергей Руденко покидают луганский клуб
Старший тренер молодежной команды "
Как сообщает луганский клуб, контракты расторгнуты по обоюдному согласию.
В минувшем сезоне команда Микитина и Руденко финишировала в молодежном первенстве на пятом месте, а нынешний чемпионат начала разгромом "Десны" (3:0) на выезде.
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Источник:ФК Заря
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