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Маркевич: Я бы не советовал Месси что-то менять

Премьер-лига
(1 голосов)

Мирон Богданович прокомментировал последние новости из мира футбола

Маркевич: Я бы не советовал Месси что-то менять
Новина українською

Председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал последние новости в футбольном мире.

– Мирон Богданович, что можете сказать о начале чемпионата Украины?

– Пока трудно что-то говорить. Пусть пройдет 5–6 туров. Затем можно будет что-то говорить.

– Уже в начале сентября сборная Украины сыграет в Лиге наций. Получится у наших нормально сыграть?

– Вы правильно сказали: нормально сыграть надо. Какой будет результат, это уже другой вопрос. Действительно, они поиграют с хорошими командами.

– Евгений Селезнев усилит "Колос"?

– Думаю, что да. Он умеет забить.

– Как думаете, кто выиграет Суперкубок УЕФА "Бавария" или "Севилья"?

– Я думаю, что выиграет "Бавария"!

– Роберт Левандовски заслуживает получить "Золотой мяч", который отменили в этом году?

– Думаю, что да. Он заслужил. Столько лет играет на высоком уровне и много забивает.

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– Как думаете, Лионелю Месси надо менять "Барселону" на другой клуб?

– Я не думаю, что ему надо куда-то идти. Я бы не советовал ему что-то менять.

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В статье: Роберт Левандовски Лионель Месси Евгений Селезнев Мирон Маркевич Украина Бавария (Мюнхен) Барселона Севилья Колос (Ковалевка)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (9)
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Инспектор ( )
27.08.2020 в 20:04
Месси меняет президента клуба!
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0
0
vgolovan (полтава)
27.08.2020 в 19:07
поезд давно ушол а вы его выставили
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0
0
vgolovan (полтава)
27.08.2020 в 19:06
дебилы о какого числа это интервью
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0
0
kasevo1607 (Белая Церковь)
27.08.2020 в 19:04
Та, то таке...
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0
0
ysebe1970 (Бровары)
27.08.2020 в 18:36
Да ну Барса в полном дерьме...Если перейдет да еще Неймара уговорит то будет бомба команда..Ведь уже возвраст надо на прощанье и дверью хлопнуть..
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0
-3
balamyt (Boston)
27.08.2020 в 18:30
Трудно что-то менять в своей жизни такому футболисту как Месси когда тебе уже за 30 лет, но иногда на это нужно решится...(может ради продолжения фут.карьеры..(Рональдо ,Ибрагимович ,Круиф.Рибери и тот же Куман прошли через .ЭТО ..
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+1
-2
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dmtroyan (Полтава)
27.08.2020 в 18:25
Маркевичу нужно срочно отправить бюрофаксом свое мнение Месси, может он передумает уходить.
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+1
-1
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simargl (Чернигов)
27.08.2020 в 18:18
Увы, но Мирон Маркевич последний в списке к чьему мнению прислушается Месси... если вообще есть там )))
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+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
27.08.2020 в 18:25
Он даже не знает кто этот мироныч. Если уж на то пошло
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+4
0


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