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Маркевич: Я бы не советовал Месси что-то менять
Мирон Богданович прокомментировал последние новости из мира футбола
Председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал последние новости в футбольном мире.
– Мирон Богданович, что можете сказать о начале чемпионата Украины?
– Пока трудно что-то говорить. Пусть пройдет 5–6 туров. Затем можно будет что-то говорить.
– Уже в начале сентября
– Вы правильно сказали: нормально сыграть надо. Какой будет результат, это уже другой вопрос. Действительно, они поиграют с хорошими командами.
– Евгений Селезнев усилит "Колос"?
– Думаю, что да. Он умеет забить.
– Как думаете, кто выиграет Суперкубок УЕФА "Бавария" или "Севилья"?
– Я думаю, что выиграет "Бавария"!
– Роберт Левандовски заслуживает получить "Золотой мяч", который отменили в этом году?
– Думаю, что да. Он заслужил. Столько лет играет на высоком уровне и много забивает.
– Как думаете, Лионелю Месси надо менять "Барселону" на другой клуб?
– Я не думаю, что ему надо куда-то идти. Я бы не советовал ему что-то менять.