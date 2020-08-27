Маркевич: Я бы не советовал Месси что-то менять

Председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал последние новости в футбольном мире.

– Мирон Богданович, что можете сказать о начале чемпионата Украины?

– Пока трудно что-то говорить. Пусть пройдет 5–6 туров. Затем можно будет что-то говорить.

– Уже в начале сентября сборная Украины сыграет в Лиге наций. Получится у наших нормально сыграть?

– Вы правильно сказали: нормально сыграть надо. Какой будет результат, это уже другой вопрос. Действительно, они поиграют с хорошими командами.

– Евгений Селезнев усилит "Колос"?

– Думаю, что да. Он умеет забить.

– Как думаете, кто выиграет Суперкубок УЕФА "Бавария" или "Севилья"?

– Я думаю, что выиграет "Бавария"!

– Роберт Левандовски заслуживает получить "Золотой мяч", который отменили в этом году?

– Думаю, что да. Он заслужил. Столько лет играет на высоком уровне и много забивает.

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– Как думаете, Лионелю Месси надо менять "Барселону" на другой клуб?

– Я не думаю, что ему надо куда-то идти. Я бы не советовал ему что-то менять.