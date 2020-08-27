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ФК Львов подписал опытного вратаря
Сергей Литовченко перебрался из Волыни в Львов
Очередным новичком команды стал 32-летний голкипер Сергей Литовченко. Соглашение с игроком рассчитано на 1 сезон.
В своей новой команде кипер будет играть под №1.
Последним клубом опытного вратаря была "Волынь", с которым у Литовченко недавно завершился контракт.
Также в УПЛ кипер поиграл за "Черноморец" и "Олимпик".
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Источник:ФК Львов
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Комментарии (2)
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Bruce2017 (Philadelphia)
27.08.2020 в 19:46
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Kiticat (Lviv)
27.08.2020 в 19:36
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