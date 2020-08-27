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ФК Львов подписал опытного вратаря

Премьер-лига
(10 голосов)

Сергей Литовченко перебрался из Волыни в Львов

ФК Львов подписал опытного вратаря
Новина українською

ФК "Львов" продолжает работать на трансферном рынке.

Очередным новичком команды стал 32-летний голкипер Сергей Литовченко. Соглашение с игроком рассчитано на 1 сезон.

В своей новой команде кипер будет играть под №1.

Последним клубом опытного вратаря была "Волынь", с которым у Литовченко недавно завершился контракт.

Также в УПЛ кипер поиграл за "Черноморец" и "Олимпик".

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В статье: ФК Львов Сергей Литовченко
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Источник:
ФК Львов

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Комментарии (2)
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Bruce2017 (Philadelphia)
27.08.2020 в 19:46
Радіють новини отримані з рідної команди. Надіють тренірський штаб буде відповідним для рівня вищої ліги і збудують хорошу команду.
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Kiticat (Lviv)
27.08.2020 в 19:36
Пора щоб у Львові була сильна команда!!!! Як не Карпати бо це вже ппозор, що з клубу зробили( Тоді хай ПФК Львів та Рух будуть!
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