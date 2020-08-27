ФК Львов подписал опытного вратаря

ФК "Львов" продолжает работать на трансферном рынке.

Очередным новичком команды стал 32-летний голкипер Сергей Литовченко. Соглашение с игроком рассчитано на 1 сезон.

В своей новой команде кипер будет играть под №1.

Последним клубом опытного вратаря была "Волынь", с которым у Литовченко недавно завершился контракт.

Также в УПЛ кипер поиграл за "Черноморец" и "Олимпик".