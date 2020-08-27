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Олимпик просматривает двух украинцев и трех латиноамериканцев

Премьер-лига
(1 голосов)

И проведет во время паузы три спарринга

Олимпик просматривает двух украинцев и трех латиноамериканцев
Новина українською

После поединка с "Динамо" (1:4) игроки "Олимпика" получили три дня выходных, а уже во вторник, 25 августа, вернулись к тренировкам.

Присоединились к "олимпийцам" и несколько потенциальных новичков, которые находятся на просмотре в клубе.

Среди футболистов, находящихся на просмотре, трое латиноамериканцев и двое футболистов с украинскими паспортами.

Также сообщается, что во время паузы на матчи сборных "Олимпик" проведет спарринги с "Колосом", "Шахтером" и молодежной сборной Украины.

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В статье: Олимпик (Донецк)
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Источник:
ФК Олимпик

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