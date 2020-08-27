Премьер-лига
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Олимпик просматривает двух украинцев и трех латиноамериканцев
И проведет во время паузы три спарринга
После поединка с "Динамо" (1:4) игроки "
Присоединились к "олимпийцам" и несколько потенциальных новичков, которые находятся на просмотре в клубе.
Среди футболистов, находящихся на просмотре, трое латиноамериканцев и двое футболистов с украинскими паспортами.
Также сообщается, что во время паузы на матчи сборных "Олимпик" проведет спарринги с "Колосом", "Шахтером" и молодежной сборной Украины.
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Источник:ФК Олимпик
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