Луческу о Суперкубке: Они играли матч Шахтер против Луческу

Главный тренер " Динамо " Киев Мирча Луческу в интервью румынскому изданию Telekom sport прокомментировал победу над "Шахтером" 3:1 в Суперкубке Украины:

"Шахтер" был фаворитом матча, это нормально. "Динамо" потеряло шесть игроков из-за травм и заражения COVID-19. Я уже не говорю об инвестициях в "Шахтер", куда пришли талантливые игроки. Все это предвещало победу соперника.

Мой приход в "Динамо" вызвал негативную реакцию со стороны "Шахтера" и в прессе, не говоря о клубе и игроках. Они играли матч "Шахтер" против Луческу.

Я полагался на организацию игры и интеллект. Шахтер доминировал в игре, у них были хорошие моменты, но победа была на нашей стороне. Результат был очень важен. Без должной подготовки такие матчи нельзя выиграть.

Суркис был доволен. За последние годы Динамо много раз проигрывало "Шахтеру". Команда потеряла хороших, зрелых игроков, у которых в последние годы истекали контракты.

Негативная реакция фанатов - это нормально, они сентиментальны. Мы, тренеры, профессионалы, должны забыть прошлое и теперь снова отдавать всего себя. Чувства остаются, но профессионализм – это другое.

Я ценю и помню период, проведенный в "Шахтере", но прошло четыре года с тех пор, как я покинул этот клуб и мне нужно было участвовать в соревнованиях, в которых я чувствую себя живым. Чувства к Ахметову не меняются.

Я обязан приложить усилия, чтобы поднять уровень киевского "Динамо". И мое присутствие придало другой ход чемпионату Украины. Никому не позволено очернять мою память о "Шахтере", - сказал Луческу.