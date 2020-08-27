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Луческу о Суперкубке: Они играли матч Шахтер против Луческу

Премьер-лига
(3 голосов)

Главный тренер киевлян рассказал о своем возвращении в Украину и о матче за Суперкубок

Луческу о Суперкубке: Они играли матч Шахтер против Луческу
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Киев Мирча Луческу в интервью румынскому изданию Telekom sport прокомментировал победу над "Шахтером" 3:1 в Суперкубке Украины:

"Шахтер" был фаворитом матча, это нормально. "Динамо" потеряло шесть игроков из-за травм и заражения COVID-19. Я уже не говорю об инвестициях в "Шахтер", куда пришли талантливые игроки. Все это предвещало победу соперника.

Мой приход в "Динамо" вызвал негативную реакцию со стороны "Шахтера" и в прессе, не говоря о клубе и игроках. Они играли матч "Шахтер" против Луческу.

Я полагался на организацию игры и интеллект. Шахтер доминировал в игре, у них были хорошие моменты, но победа была на нашей стороне. Результат был очень важен. Без должной подготовки такие матчи нельзя выиграть.

Суркис был доволен. За последние годы Динамо много раз проигрывало "Шахтеру". Команда потеряла хороших, зрелых игроков, у которых в последние годы истекали контракты.

Негативная реакция фанатов - это нормально, они сентиментальны. Мы, тренеры, профессионалы, должны забыть прошлое и теперь снова отдавать всего себя. Чувства остаются, но профессионализм – это другое.

Я ценю и помню период, проведенный в "Шахтере", но прошло четыре года с тех пор, как я покинул этот клуб и мне нужно было участвовать в соревнованиях, в которых я чувствую себя живым. Чувства к Ахметову не меняются.

Я обязан приложить усилия, чтобы поднять уровень киевского "Динамо". И мое присутствие придало другой ход чемпионату Украины. Никому не позволено очернять мою память о "Шахтере", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
27.08.2020 в 22:07
Кроты, как бы это помягче сказать, несколько непоследовательны... когда мораеш втихаря договорилась с шахтой, имея действующий контракт с ДК - это ок. А когда Луческу, давно не работающий в шахтере, приходит в Динамо - это ужас и кошмар :)
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0
-1
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Инспектор ( )
27.08.2020 в 21:16
А у Будулая самооценка зашкаливает
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0
0
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Maldini (Киев)
27.08.2020 в 21:06
Не надо ...здеть.а пора на пенсию и дать дорогу молодым!75 лет достаточно!!!Тебя заждались в Румынии!!!
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+1
-5
Alex.696 (Немирів)
27.08.2020 в 21:14
Ти здатний його замінити? Вперед. Подавай своє резюме суркісу, і працюй.
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+3
0
Comment06 (Украина)
27.08.2020 в 21:05
Похоже, началось. "Шахтер против Луческу"! Завышенная с рождения самооценка плюс возрастные изменения- это уже к доктору! В Зенит в самом начале тоже феерил, а закончил досрочным расторжением контракта. Тренер он, бесспорно, хороший, но гены не исправишь. Пару- тройку неудачных результатов- увидим Луческу во всей красе.
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+1
-2


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