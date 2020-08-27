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Мариуполь провел тренировку на местном пляже - ФОТО
Команда организовала турнир по волейболу
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Сейчас мариупольцы работают дома в режиме двухразовым тренировок. Вчера наставник команды Остап Маркевич вечернее занятие решил провести на местном пляже Песчанке.
После непродолжительной разминки азовцы разделились на три команды и провели мини-турнир по пляжному волейболу.
Чемпионами Песчанки стала команда во главе с Игорем Шуховцевым, в состав которой также вошли Игорь Тищенко, Евгений Гальчук, Дмитрий Мишнев, Артем Поспелов и Никита Петерман.
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Источник:ФК Мариуполь
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