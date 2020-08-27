Мариуполь провел тренировку на местном пляже - ФОТО

" Мариуполь " продолжакт готовится к возобновлению чемпионата.

Сейчас мариупольцы работают дома в режиме двухразовым тренировок. Вчера наставник команды Остап Маркевич вечернее занятие решил провести на местном пляже Песчанке.

После непродолжительной разминки азовцы разделились на три команды и провели мини-турнир по пляжному волейболу.

Чемпионами Песчанки стала команда во главе с Игорем Шуховцевым, в состав которой также вошли Игорь Тищенко, Евгений Гальчук, Дмитрий Мишнев, Артем Поспелов и Никита Петерман.