  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мариуполь провел тренировку на местном пляже - ФОТО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь провел тренировку на местном пляже - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда организовала турнир по волейболу

Мариуполь провел тренировку на местном пляже - ФОТО
Новина українською

"Мариуполь" продолжакт готовится к возобновлению чемпионата.

Сейчас мариупольцы работают дома в режиме двухразовым тренировок. Вчера наставник команды Остап Маркевич вечернее занятие решил провести на местном пляже Песчанке.

После непродолжительной разминки азовцы разделились на три команды и провели мини-турнир по пляжному волейболу.

Чемпионами Песчанки стала команда во главе с Игорем Шуховцевым, в состав которой также вошли Игорь Тищенко, Евгений Гальчук, Дмитрий Мишнев, Артем Поспелов и Никита Петерман.

Мариуполь провел тренировку на местном пляже - ФОТО - изображение 1Мариуполь провел тренировку на местном пляже - ФОТО - изображение 2Мариуполь провел тренировку на местном пляже - ФОТО - изображение 3Мариуполь провел тренировку на местном пляже - ФОТО - изображение 4Мариуполь провел тренировку на местном пляже - ФОТО - изображение 5Мариуполь провел тренировку на местном пляже - ФОТО - изображение 6Мариуполь провел тренировку на местном пляже - ФОТО - изображение 7
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Мариуполь

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...