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Суркис: Команды Динамо U-19 и U-21, будут придерживаться той модели, которую будет исповедовать Луческу

Премьер-лига
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Структура игры молодежных команд также изменится

Суркис: Команды Динамо U-19 и U-21, будут придерживаться той модели, которую будет исповедовать Луческу
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Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о векторе развития юношеской и молодежной команд киевлян после прихода в клуб Мирчи Луческу.

"Команды, который играют в структуре "Динамо", будут придерживаться той модели, которую будет исповедовать главный тренер первой команды. Может, у них еще не было расширенного совещания, но у Луческу достаточно помощников - тот же Гусев и Вукоевич, которые могут донести желание главного тренера. А он видит его в держании мяча.

Это немного другой футбол, чем тот, в который мы играли раньше. Думаю, что все профессионалы и будут выполнять то, что нужно для первой команды. Четкая задача "Динамо" U-19 и U-21 - готовить людей для первой команды", - сказал Суркис.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Динамомания

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