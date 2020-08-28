Суркис: Команды Динамо U-19 и U-21, будут придерживаться той модели, которую будет исповедовать Луческу

Президент " Динамо " Игорь Суркис рассказал о векторе развития юношеской и молодежной команд киевлян после прихода в клуб Мирчи Луческу.

"Команды, который играют в структуре "Динамо", будут придерживаться той модели, которую будет исповедовать главный тренер первой команды. Может, у них еще не было расширенного совещания, но у Луческу достаточно помощников - тот же Гусев и Вукоевич, которые могут донести желание главного тренера. А он видит его в держании мяча.

Это немного другой футбол, чем тот, в который мы играли раньше. Думаю, что все профессионалы и будут выполнять то, что нужно для первой команды. Четкая задача "Динамо" U-19 и U-21 - готовить людей для первой команды", - сказал Суркис.