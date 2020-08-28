Полузащитник Александрии выделил наиболее эмоциональные матчи команды в прошлом сезоне

Хавбек " Александрии " Максимом Третьяков накануне стал полноценным игроком клуба (раньше был в аренде), подписал двухлетний контракт. И рассказал о прошедшем сезоне в составе команды.

- Какие ощущения после возвращения в клуб?

- Я очень хотел вернуться в Александрию. Еще больше хотел подписать полноценный контракт с футбольным клубом. Очень рад нашему сотрудничеству. Я долго ждал этого момента.

- Подводя итоги прошлого сезона, доволен ли ты своей игрой?

- Конечно, мне как футболисту есть куда расти. В принципе, сезон был неплохой. В будущем буду стараться играть на другом уровне и добавлять в каждом матче.

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- В последнее время в команде ты выполнял роль штатного пенальтиста. Из 7 попыток реализовал все. Планируешь в новом сезоне улучшить свой результат?

- На самом деле, хочется забивать не только с пенальти, но и с игры, а еще - чаще реализовывать голевые моменты, которые возникают. Будем видеть, но загадывать не хочу. Планирую просто провести хороший сильный сезон. В любом случае буду стараться в новом сезоне играть лучше, чем в прошлом.

- В дебютном матче за "Александрию" на домашней арене против "Шахтера" ты сразу отметился забитым голом в ворота лучшего голкипера Украины Андрея Пятова. Помнишь свои эмоции?

- Я хорошо помню тот матч. Эмоции переполняли. Да еще и заполненный стадион, чувствовалась поддержка болельщиков. Лучшего дебюта и не придумаешь. Но, к сожалению, мы тогда проиграли. Результатом конечно остались недовольны.

- Какой матч в прошлом сезоне тебе запомнился больше всего?

- В 18 туре на выезде мы играли с СК "Днепр-1". Это был последний матч перед перерывом в чемпионате. Тогда я отметился дублем. Реализовал два пенальти. Это был очень эмоциональный матч. А если в целом говорить о прошедшем сезоне, то таких матчей было много: и с "Шахтером", когда уступили 2:3, но показали хороший футбол с грозным соперником, и в Лиги Европы, особенно в выездном матче с "Сент-Этьеном" (1:1), и домашний поединок с "Гентом" (1:1) тоже запомнился. На самом деле, приятных впечатлений за прошлый сезон немало. Трудно выделить какую-то конкретную игру.