На игрока Шахтера появился новый претендент из Турции

Один из прошлогодних аутсайдеров турецкой Суперлиги "Чайкур Ризеспор", решил усилить атакующее звено нигерийским нападающим донецкого " Шахтера " Оларенважу Кайоде.

"Чайный" клуб из города Ризе, как сообщает турецкий Ajansspor, уже начал переговоры с украинскими "горняками". Однако речь идет о новой аренде, или о выкупе контракта - пока не известно.

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Кроме "Ризеспор" (где выступают украинцы Борячук и Морозюк) услугами Кайоде интересуются "Бешикташ" и Гезтепе". Прошлый сезон нигериец провел в аренде также турецкого "Газиантепа" - провел 27 матчей и забил 10 голов.