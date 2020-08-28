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На игрока Шахтера появился новый претендент из Турции

Премьер-лига
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На игрока Шахтера появился новый претендент из Турции
Новина українською

Один из прошлогодних аутсайдеров турецкой Суперлиги "Чайкур Ризеспор", решил усилить атакующее звено нигерийским нападающим донецкого "Шахтера" Оларенважу Кайоде.

"Чайный" клуб из города Ризе, как сообщает турецкий Ajansspor, уже начал переговоры с украинскими "горняками". Однако речь идет о новой аренде, или о выкупе контракта - пока не известно.

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Кроме "Ризеспор" (где выступают украинцы Борячук и Морозюк) услугами Кайоде интересуются "Бешикташ" и Гезтепе". Прошлый сезон нигериец провел в аренде также турецкого "Газиантепа" - провел 27 матчей и забил 10 голов.

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В статье: Чемпионат Турции Шахтер (Донецк) Ризеспор (Ризе) Оларенваджу Кайоде Кайоде
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