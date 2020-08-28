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На игрока Шахтера появился новый претендент из Турции
Кроме него есть еще два
Один из прошлогодних аутсайдеров турецкой Суперлиги "Чайкур Ризеспор", решил усилить атакующее звено нигерийским нападающим донецкого "
"Чайный" клуб из города Ризе, как сообщает турецкий Ajansspor, уже начал переговоры с украинскими "горняками". Однако речь идет о новой аренде, или о выкупе контракта - пока не известно.
Кроме "Ризеспор" (где выступают украинцы Борячук и Морозюк) услугами Кайоде интересуются "Бешикташ" и Гезтепе". Прошлый сезон нигериец провел в аренде также турецкого "Газиантепа" - провел 27 матчей и забил 10 голов.