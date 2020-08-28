6 игроков на просмотре. Рух возобновил тренировки, команду посетил президент

После выходных подопечные Ивана Федыка собрались в Винниках .

Впереди у команды еще одно серьезное испытание - игра против действующего чемпиона Украины донецкого "Шахтера". Времени, чтобы подготовиться к первому домашнему матчу в этом сезоне, больше, чем достаточно. Игра с "горняками" запланирована на 12 сентября.

Вчерашнее занятие носило преимущественно втягивающий характер. В течение часовой сессии, которую также посетил и президент клуба Григорий Козловский, футболисты выполняли различные беговые упражнения, стретчинг и поиграли в квадрат.

Вместе с главной командой тренировались и 6 игроков на просмотре. Еще один должен прибыть в расположение львовян сегодня.

Паузу в чемпионате, связанную с выступлениями сборной Украины, львовяне планируют использовать с пользой. В субботу, к примеру, "руховцы" сыграют между собой двухстороннюю игру.