Итальянский клуб выступил с новым предложением по трансферу Владислава Супряги

Итальянская "Болонья" сделала новое предложение киевскому "Динамо" о трансфере 20-летнего нападающего Владислава Супряги, который получил вызов в национальную сборную Украины и находится в ее лагере в Харькове.

О новом предложении сообщает итальянская редакция Sky Sports.

А tuttomercatoweb отмечает, что "Болонья" уже близка к подписанию Супряги и называет сумму в 10 млн евро.

Болонская редакция La Gazetta dello Sport обратилась за комментарием по этому поводу к агенту Владислава Александру Яковенко.

Мы, конечно, можем увидеть Супрягу в Италии, но решить может только президент "Динамо". Луческу нравится этот игрок, он хотел бы его сохранить. Претендует ли на Супрягу "Болонья"? Да, но так же, как и многие другие итальянские команды.

Речь идет о заинтересованности в услугах Владислава также и со стороны "Лацио" и "Наполи".

Вместе с тем президент "Динамо" Игорь Суркис накануне заявлял, что Супряга останется в Киеве.

В 1 туре УПЛ Владислав Супряга отметился голом в матче против "Олимпика".