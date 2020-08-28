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Итальянский клуб выступил с новым предложением по трансферу Владислава Супряги

Премьер-лига
(1 голосов)

Им тоже понравился матч с "Олимпиком"?

Итальянский клуб выступил с новым предложением по трансферу Владислава Супряги
Новина українською

Итальянская "Болонья" сделала новое предложение киевскому "Динамо" о трансфере 20-летнего нападающего Владислава Супряги, который получил вызов в национальную сборную Украины и находится в ее лагере в Харькове.

О новом предложении сообщает итальянская редакция Sky Sports.

А tuttomercatoweb отмечает, что "Болонья" уже близка к подписанию Супряги и называет сумму в 10 млн евро.

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Болонская редакция La Gazetta dello Sport обратилась за комментарием по этому поводу к агенту Владислава Александру Яковенко.

Мы, конечно, можем увидеть Супрягу в Италии, но решить может только президент "Динамо". Луческу нравится этот игрок, он хотел бы его сохранить. Претендует ли на Супрягу "Болонья"? Да, но так же, как и многие другие итальянские команды.

Речь идет о заинтересованности в услугах Владислава также и со стороны "Лацио" и "Наполи".

Вместе с тем президент "Динамо" Игорь Суркис накануне заявлял, что Супряга останется в Киеве.

В 1 туре УПЛ Владислав Супряга отметился голом в матче против "Олимпика".

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В статье: Олимпик (Донецк) Серия А Владислав Супряга
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Комментарии (1)
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FC Energy (Новая Каховка)
28.08.2020 в 11:34
Ощущение, будто меня кормят одним и тем же каждый день. Уже говорили, что интерес есть, какой смысл повторяться?
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