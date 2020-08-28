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Шевченко провел персональный разговор о тактике с Тымчиком

Премьер-лига
(2 голосов)

И указал на особенности

Шевченко провел персональный разговор о тактике с Тымчиком
Новина українською

Правый латераль киевского "Динамо" Александр Тымчик поделился впечатлениями от работы в лагере национальной сборной Украины. Это его первый в карьере вызов к сине-желтым.

Все супер, очень рад работать под руководством такого тренерского штаба. Пока учусь: много нового для меня, особенно в плане тактики. Воспринимаю все хорошо.

В первую очередь хочется закрепиться в сборной Украины, чтобы получать вызов на каждый сбор национальной команды. А там уже посмотрим.

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Была и персональная разговор с Андреем Шевченко: он рассказал мне о своем видении тактики и о том, что он хочет видеть в исполнении команды. Вел по полю, объяснил требования по моей позиции.

В этом сезоне сыграли всего две игры. Надеюсь прогрессировать, и с каждой тренировкой и игрой становиться сильнее. Как в клубе, так и в сборной.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Александр Тымчик
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Источник:
УАФ
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
28.08.2020 в 13:50
Шевченко остался довольным: Тымчик ему многое объяснил...
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Alex Sunchez
28.08.2020 в 13:15
Ждем от Шевченко линию обороны Лунин,Соболь-Бондарь-Сирота-Тымчик. И вагон корвалола в придачу
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0
-1


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