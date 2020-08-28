Шевченко провел персональный разговор о тактике с Тымчиком

Правый латераль киевского "Динамо" Александр Тымчик поделился впечатлениями от работы в лагере национальной сборной Украины. Это его первый в карьере вызов к сине-желтым.

Все супер, очень рад работать под руководством такого тренерского штаба. Пока учусь: много нового для меня, особенно в плане тактики. Воспринимаю все хорошо.

В первую очередь хочется закрепиться в сборной Украины, чтобы получать вызов на каждый сбор национальной команды. А там уже посмотрим.