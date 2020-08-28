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Шевченко провел персональный разговор о тактике с Тымчиком
И указал на особенности
Правый латераль киевского "Динамо" Александр Тымчик поделился впечатлениями от работы в лагере национальной сборной Украины. Это его первый в карьере вызов к сине-желтым.
Все супер, очень рад работать под руководством такого тренерского штаба. Пока учусь: много нового для меня, особенно в плане тактики. Воспринимаю все хорошо.
В первую очередь хочется закрепиться в сборной Украины, чтобы получать вызов на каждый сбор национальной команды. А там уже посмотрим.
Была и персональная разговор с Андреем Шевченко: он рассказал мне о своем видении тактики и о том, что он хочет видеть в исполнении команды. Вел по полю, объяснил требования по моей позиции.
В этом сезоне сыграли всего две игры. Надеюсь прогрессировать, и с каждой тренировкой и игрой становиться сильнее. Как в клубе, так и в сборной.