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Экс-игрок Шахтера: Палкин сказал, что им проще убить меня как футболиста

Премьер-лига
(5 голосов)

Чем отдать в другой клуб

Экс-игрок Шахтера: Палкин сказал, что им проще убить меня как футболиста
Новина українською

Константин Кравченко, экс-хавбек "Шахтера" 2008-2012 годов, вспомнил время, проведенное в клубе и возмутился действиям гендиректора Сергея Палкина.

По словам Константина, через 3-4 года пребывания в клубе он понял, что никаких шансов закрепиться в основе у него нет.

Ставки сделаны на футболистов другой национальности. Хотел перейти в другой клуб за границу.

Но когда пришел с агентом к Палкину в кабинет, он мне сказал прямо в лицо: "Нам проще тебя убить как футболиста, чем отдать какому-то клубу, чтобы ты нас обыгрывал". Я говорю: "Понял".

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В статье: Константин Кравченко Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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(5 голосов)
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (14)
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таврия19752009 (симферополь)
28.08.2020 в 15:43
Загубил Шахтер Кравченко ,а ведь мог золотой мяч получить)
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
28.08.2020 в 15:07
вполне верю - узнаю эффективный кротовский менеджмент
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+2
-3
mykolay (c.Озерна)
28.08.2020 в 14:47
Так вони "убивали" Беліка,Воробея,Фоміна,Селезня, Гладкого і це тільки форвардів. Ахметка багато шкоди наніс і не тільки в футболі.
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+4
-3
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таврия19752009 (симферополь)
28.08.2020 в 15:42
А всех этих футболистов хотели гранды Европы?))
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0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
28.08.2020 в 15:57
Для "таврия19752009": "Экс-глава арбитров АПЛ Хакетт: Романов сделал правильно, не назначив пенальти на Шапаренко и Сидорчуке в Суперкубке" (знаю что не по теме, но этот сайт не хочет эту новость публиковать). Шах и мат, курица!
0
0
С.Карпович. (Ланівці)
28.08.2020 в 14:22
захотів бабла,плати ціну
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+2
0
avatar
Харьковчанин (Харків)
28.08.2020 в 14:08
Дитячий садок та ОБС. Заграніцу он хотєл...Хто контракт підписав та навіщо?
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+4
-2
avatar
Кююмалайнен (Київ)
28.08.2020 в 14:08
Какой негодяй этот Палкин!
Ответить
+2
-1
trey222
28.08.2020 в 13:53
Константин Кравченко это тот который перешёл в ШД из Днепра?
Ответить
0
-1
Dozenko (NewYork)
28.08.2020 в 14:40
+
Ответить
0
0
trey222
28.08.2020 в 13:48
Стратегия ШД -это взять перспективного бразила,довести до определённого уровня и продать за хорошие деньги.Почему не раскручивают украинцев,потому что за них никто не даст большие бабки.Играя каждый год в группе ЛЧ ШД как бы рекламирует своих бразил.Чтобы играть в группе ЛЧ ШД нужно каждый год любыми путями быть Чемпионом Украины.
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+6
0
kvit85 (Станіслав)
28.08.2020 в 14:31
краще і не скажеш
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+3
0
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Fata Morgana (Запорожье)
28.08.2020 в 13:36
Вот в этом то всё зло от Шахты и заключается для нашего футбола! "Сам не гам и другому не дам!"
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+3
-9
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tolina-ystas (Краматорск)
28.08.2020 в 13:57
Расшифруй что он сам не гам и что он другому не даёт.Покупает за хорошие бабки доводит до мирового уровня и хорошо продаёт это бизнес и злом это может быть только для того кто это делать не умеет.Бразильцев никто отдельно не тренирует но наши такого уровня всё равно не достигают.Хотя игра с бразильцами благотворно влияет на уровень мастерства и наших игроков.
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+5
-4


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