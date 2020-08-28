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Экс-игрок Шахтера: Палкин сказал, что им проще убить меня как футболиста
Чем отдать в другой клуб
Константин Кравченко, экс-хавбек "Шахтера" 2008-2012 годов, вспомнил время, проведенное в клубе и возмутился действиям гендиректора Сергея Палкина.
По словам Константина, через 3-4 года пребывания в клубе он понял, что никаких шансов закрепиться в основе у него нет.
Ставки сделаны на футболистов другой национальности. Хотел перейти в другой клуб за границу.
Но когда пришел с агентом к Палкину в кабинет, он мне сказал прямо в лицо: "Нам проще тебя убить как футболиста, чем отдать какому-то клубу, чтобы ты нас обыгрывал". Я говорю: "Понял".