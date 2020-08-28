Экс-игрок Шахтера: Палкин сказал, что им проще убить меня как футболиста

Расшифруй что он сам не гам и что он другому не даёт.Покупает за хорошие бабки доводит до мирового уровня и хорошо продаёт это бизнес и злом это может быть только для того кто это делать не умеет.Бразильцев никто отдельно не тренирует но наши такого уровня всё равно не достигают.Хотя игра с бразильцами благотворно влияет на уровень мастерства и наших игроков.