Кравченко вспомнил метод, как Луческу "сплавлял" украинских футболистов из Шахтера

Экс-хавбек донецкого " Шахтера " и национальной сборной Украины Константин Кравченко не верит, что румынскому наставнику Мирче Луческу удастся найти общий язык с футболистами "Динамо".

Бывший футболист рассуждает так из-за своего опыта сотрудничества с этим румынским тренером в "Шахтере" в 2008-2012 годах.

Луческу - это вообще. Он просто свое дело делал по-хитрому. Вот ситуация: не играешь месяц, два. Я не знаю, как это все было, но образно говоря ...Президент спрашивает: "Почему этот игрок не играет?". Он [Луческу] выпускает игрока через месяц-два. Конечно, футболисту сложно даже в ритм попасть. Не понимает некоторые моменты. А потом Луческу говорит: "Посмотри, как он играет, одно не так, другое не так". Вот как по-хитрому футболистов можно плавить.

Луческу будет трудно общаться с молодежью "Динамо", в "Шахтере" он не находил общего языка с украинцами. И украинскую молодежь он не очень любит.

Украинские футболисты, которые в то время были в обойме Луческу, ничем не уступали, даже на две головы были сильнее бразильцев. Ярошенко, Селезнев ...Всех и не припомнишь.