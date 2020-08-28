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Кравченко вспомнил метод, как Луческу "сплавлял" украинских футболистов из Шахтера
И находил аргументы для Ахметова
Экс-хавбек донецкого "
Бывший футболист рассуждает так из-за своего опыта сотрудничества с этим румынским тренером в "Шахтере" в 2008-2012 годах.
Луческу - это вообще. Он просто свое дело делал по-хитрому. Вот ситуация: не играешь месяц, два. Я не знаю, как это все было, но образно говоря ...Президент спрашивает: "Почему этот игрок не играет?". Он [Луческу] выпускает игрока через месяц-два. Конечно, футболисту сложно даже в ритм попасть. Не понимает некоторые моменты. А потом Луческу говорит: "Посмотри, как он играет, одно не так, другое не так". Вот как по-хитрому футболистов можно плавить.
Луческу будет трудно общаться с молодежью "Динамо", в "Шахтере" он не находил общего языка с украинцами. И украинскую молодежь он не очень любит.
Украинские футболисты, которые в то время были в обойме Луческу, ничем не уступали, даже на две головы были сильнее бразильцев. Ярошенко, Селезнев ...Всех и не припомнишь.