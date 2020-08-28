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Кравченко вспомнил метод, как Луческу "сплавлял" украинских футболистов из Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

И находил аргументы для Ахметова

Кравченко вспомнил метод, как Луческу "сплавлял" украинских футболистов из Шахтера
Новина українською

Экс-хавбек донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Константин Кравченко не верит, что румынскому наставнику Мирче Луческу удастся найти общий язык с футболистами "Динамо".

Бывший футболист рассуждает так из-за своего опыта сотрудничества с этим румынским тренером в "Шахтере" в 2008-2012 годах.

Луческу - это вообще. Он просто свое дело делал по-хитрому. Вот ситуация: не играешь месяц, два. Я не знаю, как это все было, но образно говоря ...Президент спрашивает: "Почему этот игрок не играет?". Он [Луческу] выпускает игрока через месяц-два. Конечно, футболисту сложно даже в ритм попасть. Не понимает некоторые моменты. А потом Луческу говорит: "Посмотри, как он играет, одно не так, другое не так". Вот как по-хитрому футболистов можно плавить.

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Луческу будет трудно общаться с молодежью "Динамо", в "Шахтере" он не находил общего языка с украинцами. И украинскую молодежь он не очень любит.

Украинские футболисты, которые в то время были в обойме Луческу, ничем не уступали, даже на две головы были сильнее бразильцев. Ярошенко, Селезнев ...Всех и не припомнишь.

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В статье: Мирча Луческу Константин Кравченко Ринат Ахметов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (4)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
28.08.2020 в 18:59
Плохому танцору... почему же Кравченко потом нигде не заиграл?
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+3
0
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tolina-ystas (Краматорск)
28.08.2020 в 18:52
Ну тут прёт заказнячком за версту.
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+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
28.08.2020 в 18:46
А стоит ли верит на слово? Больше похоже на обиду
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+3
0
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beatles (Крижопіль)
28.08.2020 в 18:53
Интересно другое - на сколько они это интервью растянут?? Кравченко отвечал на поставленные вопросы, как бабуля вспоминает о, молодости!
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+2
0


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